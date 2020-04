Η συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στο κέντρο της Αθήνας πάνω σε ένα φορτηγό

View this post on Instagram

Αφού δεν μπορούμε να πάμε εμείς στην @alkistisprotopsalti ήρθε εκείνη σε εμάς! Σε ευχαριστούμε που γέμισες την πόλη μας με μελωδίες και τραγούδια! #apotondromomeagapi