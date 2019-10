Αντίο στη Σοφία Κοκοσολάκη: «Κατάφερες να σε ζηλέψουν αρκετοί, να σε αντιγράψουν πολλοί και να σε θαυμάσουν όλοι»

View this post on Instagram

Μας έκανε πάντα μόνο περήφανους ως Έλληνες, όπου βρισκόταν έφερνε φως, ό,τι ακουμπούσε το έκανε ξεχωριστά όμορφο με την δημιουργικότητα και την αισθητική της, κάθε της συμβουλή ήταν καλοσυνάτη και πολύτιμη. Αυτή η μάχη ήταν άνιση & άδικη για μια σπάνια και χαρισματική γυναίκα, και για όλους κοντά της. Υποθέτω πως θα ήθελε πλέον να πω κάτι, αν και δεν βρίσκω εύκολα λόγια. Υγ. Πιστεύω πως πάντα ξανασυναντάμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, αγαπημένη φίλη μας ❤️