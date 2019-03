Μουσείο στη Θεσσαλονίκη το Καλύτερο Μουσείο της Χρονιάς

Μεγάλη διάκριση για το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη (πρώην Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναδείχθηκε ως «Μουσείο της Χρονιάς» από το The Art Newspaper Russia στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου στη Μόσχα, στο Gostiny Dvor.

Σε μια λαμπρή τελετή, το Μουσείο βραβεύτηκε για τη μεθοδική μελέτη, προώθηση και προβολή της ρωσικής πρωτοπορίας στον κόσμο με «όχημα» τη συλλογή Κωστάκη και με αφορμή την εξαιρετικά πετυχημένη έκθεση «Θεσσαλονίκη. Η συλλογή Κωστάκη. Restart» που πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουνίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2018, δίνοντας την ευκαιρία σε πάνω από 4.000 επισκέπτες να γνωρίσουν ή/και να θαυμάσουν ξανά τα αριστουργήματα της ρωσικής πρωτοπορίας στον πλήρως ανακαινισμένο εκθεσιακό χώρο του μουσείου στη Μονή Λαζαριστών.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο μεγάλος χορηγός της έκθεσης, Αντρέι Τσεγκλακόφ, Πρόεδρος του AVC Charity Foundation for the Support of Cultural Programs, καθώς και πολλοί καλλιτέχνες, διευθυντές μουσείων, επιμελητές και επαγγελματίες από τον χώρο της τέχνης

Συνυποψήφιοι στην τελική τριάδα της κατηγορίας για το Καλύτερο Μουσείο της Χρονιάς, ήταν το Μουσείο του Κρεμλίνου «για την πίστη στην παράδοση της ρωσικής τέχνης και την εξέλιξη της παράδοσης στο σήμερα» και το Μουσείο του Βίτεμπσκ της Λευκορωσίας «για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της σχολής UNOVIS του Μαλέβιτς».