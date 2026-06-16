Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Τρίτης 16.06.2026, για φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου στο ρεύμα από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα.

Λόγω της φωτιάς στο πρανές της Εγνατίας Οδού, διακόπηκε η κυκλοφορία, ενώ γινόταν εκτροπή των οχημάτων μέσω Τύριας σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr.

Στο συμβάν βρέθηκαν άμεσα 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου.

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα έχει κλείσει όπως και οι σήραγγες Μπαουσσιών και Αγίας Αναστασίας.