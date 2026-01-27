Μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό του Ηρακλείου έρχεται στο φως. Μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά ζούσαν υπό καθεστώς εγκλεισμού, κακοποίησης και παρακολούθησης με κάμερες στο σπίτι.

Η οικογένεια ζούσε φαινομενικά μια ήσυχη ζωή σε κεφαλοχώρι του Ηρακλείου. Ο πατέρας, επαγγελματίας τεχνικού κλάδου, περιγράφεται από τον κοινωνικό περίγυρο ως άνθρωπος εργατικός, που απουσίαζε πολλές ώρες από το σπίτι. Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες μια 40χρονη ζούσε υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου και τρομοκρατίας με την πεθερά της μάλιστα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η γυναίκα ζούσε υπό καθεστώς πλήρους εγκλεισμού σχεδόν από την αρχή του γάμου. Το καθεστώς ελέγχου ήταν τόσο ασφυκτικό που, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να συνοδεύσει τα παιδιά της στο σχολείο. Τη μεταφορά των ανηλίκων αναλάμβαναν συγγενικά πρόσωπα του συζύγου. Ακόμη και για τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως η έξοδος στην αυλή, υπήρχε «επιτήρηση» από την πεθερά που φέρεται να εκτελούσε χρέη… «θαλαμοφύλακα.

Το θύμα φέρεται να έχει υποστεί σωματική κακοποίηση επανειλημμένα, κάποιες φορές μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών (δύο κοριτσιών και ενός μικρότερου αγοριού). Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά απειλής με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αναφέρεται και περιστατικό όπου ο σύζυγος εγκατέλειψε τη γυναίκα σε ερημική τοποθεσία μακριά από την οικία τους, αναγκάζοντάς τη να επιστρέψει πεζή. Τον τελευταίο καιρό, η συμπεριφορά του συζύγου είχε γίνει ακόμη πιο επιθετική, με εμμονικές ιδέες που επιδείνωσαν το κλίμα τρόμου μέσα στο σπίτι.