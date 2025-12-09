Το καλύτερο τυρί του κόσμου για το 2025 ανέδειξε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, επιλέγοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες ποικιλίες ανά τον κόσμο.

Όμως, τον τίτλο κατάφερε να κερδίσει μόνο ένα, το οποίο μάλιστα είναι ελληνικό. Στην πρώτη θέση του βάθρου ανέβηκε επάξια η γραβιέρα Νάξου, με τη χώρα μας να κερδίζει μια διάκριση που τιμά τόσο την ελληνική τυροκομία όσο και την παράδοση του νησιού των Κυκλάδων.

Γραβιέρα Νάξου

Η γραβιέρα Νάξου παράγεται με αγελαδινό γάλα ή με μείγμα αγελαδινού, πρόβειου και — σε μικρό ποσοστό — κατσικίσιου γάλακτος. Το εσωτερικό της είναι συμπαγές, ανοιχτόχρωμο με μικρές τρύπες, με λεπτό φλοιό. Η γεύση της είναι “δροσερή”, ελαφρώς γλυκιά και απαλή, ενώ το άρωμά της είναι διακριτικό και γήινο.

Τα ζώα που παράγουν το γάλα ζουν και τρέφονται από τα βοσκοτόπια της Νάξου με φυτά και βότανα, κι αυτό το “τοπικό μείγμα” δίνει στο γάλα — και κατ’ επέκταση στο τυρί — μια ιδιαίτερη, αναγνωρίσιμη γεύση και χαρακτήρα.

Πρόκειται για ένα σκληρό τυρί με ποσοστό λιπαρών τουλάχιστον 40% και υγρασία έως 38%.