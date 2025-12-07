Μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Πρόκειται για τη δωρεά οργάνων από έναν 62χρονο Καλαματιανό που χάρισε ζωή σε τρεις ασθενείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η διαδικασία, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ πραγματοποιήθηκε μετά από έναν άρτια συντονισμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, αποτελώντας την πρώτη λήψη οργάνων που υλοποιείται στο νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης μετά από πολλά χρόνια.

Η επέμβαση λήψης των οργάνων σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 6/12, όταν εξειδικευμένες ομάδες μεταμοσχευτών από το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έφτασαν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Σε συνεργασία με το προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας οι γιατροί προχώρησαν σε μια πολύωρη -διάρκειας άνω των έξι ωρών- διαδικασία για την ασφαλή λήψη των δύο νεφρών και του ήπατος.

Οι δύο νεφροί μεταφέρθηκαν οδικώς στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου περίμεναν οι λήπτες ηλικίας 51 και 58 ετών, οι οποίοι και υποβλήθηκαν άμεσα στις μεταμοσχεύσεις.

Το ήπαρ μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας προς τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταμοσχεύθηκε σε 58χρονο ασθενή.

Η διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του 62χρονου, η οποία μέσα στον πόνο της επέλεξε να χαρίσει ζωή σε τρεις συνανθρώπους μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραμμίζει τη δυνατότητα του νοσοκομείου να συμμετέχει ενεργά στον τομέα των μεταμοσχεύσεων.