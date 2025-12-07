Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (07.12.2025) στο Παλαιό Φάληρο, όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοκληρωτικά μετά από σύγκρουση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γέφυρα του Παλαιού Φαλήρου, κοντά στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός ενός οχήματος φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας σύγκρουση με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση ξέσπασε πυρκαγιά στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, η οποία το κατέστρεψε ολοσχερώς.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ στο πρώτο όχημα επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – δεν τραυματίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.