Μια πρωτοφανής χαλαζόπτωση για τα δεδομένα της Λέσβου έπληξε στις 14:00 το μεσημέρι το νησί, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης όσο και σε κωμοπόλεις και χωριά ιδιαίτερα της Δυτικής Λέσβου.

Το έντονο χαλάζι στην οδό Ερμού προκάλεσε φραγή στα φρεάτια, με αποτέλεσμα τα νερά να συσσωρευτούν και μέσα σε λίγα λεπτά να πλημμυρίσουν αρκετά καταστήματα.

Οι καταστηματάρχες βγήκαν με σκούπες και κουβάδες προσπαθώντας να περιορίσουν τις ζημιές, καθώς προϊόντα και εμπορεύματα βρέθηκαν στο νερό και τα δάπεδα μετατράπηκαν σε μικρές λίμνες. Οι ζημιές θα καταμετρηθούν τις επόμενες ώρες, χωρίς να αναμένονται ευχάριστα αποτελέσματα, σύμφωνα με το lesvosnews.gr.

Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα βουνά δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στην οδήγηση αυτοκινήτων.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν να μετακινούνται και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να οδηγούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες.