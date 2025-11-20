Αίσιο τέλος είχε η αγωνιώδης αναζήτηση για τη 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένειά της και τις Αρχές.

Λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση των ερευνών, η ανήλικη εντοπίστηκε σώα και ασφαλής από αστυνομικό περιπολικό τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην οδό Γ. Παπανδρέου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της, προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογενείας της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Για τον εντοπισμό της υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών, με τη συνδρομή εθελοντών του «Χαμόγελου του Παιδιού», της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Θεσσαλονίκης (ΕΟΔ), της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ), αλλά και υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.