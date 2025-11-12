Σοβαρές ζημιές προκάλεσε στη Λέσβο -και συγκεκριμένα στην Καλλονή και στη Σκάλα Καλλονής– η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, με αποτέλεσμα δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις να υποστούν μεγάλες καταστροφές, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και επενέβη σε αρκετές διασώσεις κατοίκων.

Από σήμερα ξεκινά η επίσημη καταγραφή των καταστροφών από δύο συνεργεία της ΔΑΕΦΚ που έφτασαν στην περιοχή από την Αθήνα, ενώ συνεργείο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει την αποτίμηση των ζημιών στις επιχειρήσεις.

Η εικόνα στη Σκάλα Καλλονής είναι ιδιαίτερα δραματική, καθώς οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες, αγροτικούς δρόμους και επιχειρήσεις. Τα νερά κατέκλυσαν την περιοχή όταν υποχώρησαν τα αναχώματα του ποταμού Τσικνιά, ο οποίος διαθέτει τη μεγαλύτερη λεκάνη απορροής της Λέσβου και συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες νερού από πολλές περιοχές, καθιστώντας τη Σκάλα Καλλονής ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα.

Οι κάτοικοι εμφανίζονται οργισμένοι, καθώς -όπως τονίζουν- η περιοχή πλημμυρίζει επανειλημμένα, με αντίστοιχα φαινόμενα να έχουν σημειωθεί το 2016 και το 2021. Ζητούν, να ληφθούν επιτέλους ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλιστούν οι περιουσίες και οι ζωές τους.