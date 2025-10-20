Καβγάς ξέσπασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Δραπετσώνας ανάμεσα σε έναν επιβάτη και τον οδηγό ενός τρόλεϊ, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροδότησης την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ του οδηγού του τρόλεϊ και ενός επιβάτη, μετά από απαίτηση του τελευταίου να σταματήσει ο συρμός σε μη στάση και να κατεβεί, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Την ώρα που το όχημα κινούνταν, η ένταση φαίνεται πως κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του τρόλεϊ, αυτό να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολόνα της ΔΕΗ.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση. Περαστικοί σταμάτησαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε στο ΕΡΤnews: «Όταν έφτασα εκεί, είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει, όμως αυτός δεν άνοιγε», σημειώνοντας ότι ο συρμός «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ». Όπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία, το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά για τον καβγά που βρισκόταν εν εξελίξει. «Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα. Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί», είπε προσθέτοντας ότι τα μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφτασαν μετά από περίπου δέκα λεπτά.