Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κυκλοφορούν σε Αττική Οδό και Κηφισίας, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω της κίνησης.
Συγκεκριμένα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 16, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. https://t.co/uSt9VT44u6
Στη Κηφισίας η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, αφού υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα από το Ψυχικό έως το Μαρούσι, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και στον κόμβο Μεταμόρφωσης.
