Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται από νωρίς το πρωί στην Αττική Οδό και τον Κηφισό, καθώς ο δακτύλιος έχει επιστρέψει. Η κίνηση είναι πυκνή και η διάρκεια των καθυστερήσεων αυξάνεται όσο περνά η ώρα.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία.

5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄ καθυστέρηση από Φυλής έως Κηφισίας.

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να υπολογίσουν τον επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους, καθώς η κίνηση αναμένεται να παραμείνει έντονη για αρκετές ώρες.

