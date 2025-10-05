Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 5 το απόγευμα συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, την οποία διοργανώνει η οργάνωση Israel-Greece Friendship Association.

​Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας σημαίες της Ελλάδας και του Ισραήλ, τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα και στη συνέχεια έψαλαν τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών.

​Η παρουσία της αστυνομίας πέριξ του κτιρίου της πρεσβείας είναι πολύ ισχυρή, με την Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.