Η περιοχή του Μυρτοφύτου στο Παγγαίο Καβάλας τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Κυριακής (21.9.25), όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική ζώνη. Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται σε χρόνο-ρεκόρ για να περιορίσουν το μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν «52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα», ενώ οι προσπάθειες ενισχύονται από αέρος. Συγκεκριμένα, «ρίψεις νερού πραγματοποιούνται από δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο», σε μια μάχη με τον χρόνο ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στον έλεγχο της κατάστασης και στην προστασία των γύρω οικισμών.