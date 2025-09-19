Τρομοκρατημένοι είναι οι κάτοικοι του Νυμφαίου Φλώρινας, όπου αρκούδα εισέβαλε σε κτηνοτροφική μονάδα και κατασπάραξε 15 πρόβατα, ενώ παράλληλα τραυμάτισε ακόμη 5.

Το περιστατικό έχει αναστατώσει όπως μεταδίδει η ΕΡΤ τους κατοίκους του ακριτικού χωριού και έχει φέρει σε απόγνωση τον κτηνοτρόφο, που είδε το κοπάδι του να αποδεκατίζεται.

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ να προβούν στις σχετικές ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσει να απομακρυνθεί η αρκούδα από την κατοικημένη περιοχή του Νυμφαίου για να μην γίνουν μάρτυρες τραγικών αποτελεσμάτων από την επίσκεψή της στην περιοχή.