Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έπειτα από κάλεσμα του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας.

Πλήθος κόσμου ξεκίνησε να συγκεντρώνεται από τις 19:00 στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται ομιλίες από συγγενείς των θυμάτων ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις διεξάγονται σήμερα και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

