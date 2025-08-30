Τραγική κατάληξη για μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί, είχε η προσπάθειά τους να φύγουν από την Τουρκία και να φτάσουν στην Ελλάδα, μέσω κυκλώματος διακίνησης παράνομων μεταναστών, καθώς βρέθηκαν νεκροί στην παραλία Μαύρος Κάβος στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» οι δύο αλλοδαποί ξεκίνησαν από τα παράλια της Τουρκίας μαζί με άλλα δέκα άτομα τα οποία αποβιβάστηκαν το πρωί στη συγκεκριμένη παραλία.

Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν όλοι να βγουν ζωντανοί στην ξηρά, καθώς οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκάφος που τους μετέφερε, τους άφησε σε μικρή απόσταση από την παραλία και έφυγε και πάλι στα ανοιχτά.

Ήδη της υπόθεσης έχει επιληφθεί το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου με τη συνδρομή της αστυνομίας και διενεργείται προανάκριση για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα και το παιδί βρήκαν τραγικό θάνατο.