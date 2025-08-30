Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Αλέξω, Σάντρα

Ευλάλιος, Ευλαλία

Φύλακας

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω, Οσίου Φύλακος

Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Ο Άγιος Αλέξανδρος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, υπήρξε μία από τις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας στη Μετά-Μεγαλοκοσταντινιανή εποχή. Γεννήθηκε στη Μικρά Ασία περί το 239 από ευσεβείς γονείς και από μικρός δοκιμάστηκε στους διωγμούς των αυτοκρατόρων Δέκιου, Βαλεριανού, Διοκλητιανού, Γαλερίου και Μαξιμιανού. Υπηρέτησε ως στενός συνεργάτης και διάκονος του Μητροπολίτη Μητροφάνη, ενώ αργότερα ο Μητροφάνης τον όρισε διάδοχο και πρεσβύτερο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Στην εποχή της εμφάνισης της αίρεσης του Αρείου, ο Αλέξανδρος πήρε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο (Νίκαια, 325 μ.Χ.) ως αντιπρόσωπος της Κωνσταντινουπόλεως και αγωνίστηκε φλογερά υπέρ της Ορθοδοξίας και της αλήθειας της πίστης, συνεργαζόμενος με σημαντικούς Πατέρες όπως τον Άγιο Αθανάσιο, Σπυρίδωνα και Νικόλαο. Μετά το τέλος της Συνόδου και τη διατύπωση του Συμβόλου της Πίστεως, ο Αλέξανδρος ανέλαβε να μεταφέρει το χαρμόσυνο μήνυμα σε πολλές περιοχές της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έως τα βαθιά γεράματα, υπήρξε σύμβολο ποιμένα αληθινού, διακόνου και συνεχιστή της ορθής πίστης.

Απεβίωσε ειρηνικά το 337 μ.Χ. και η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο στις 30 Αυγούστου. Θεωρείται πρότυπο επισκόπου και Ποιμένα – ασυμβίβαστος στην πλάνη, ταπεινός στον βίο, ακούραστος εργάτης της αγάπης και της αλήθειας, παραμένοντας ορόσημο εκκλησιαστικού ήθους και διαθέσεως για όλους τους χριστιανούς και κληρικούς.