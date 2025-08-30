Ο καιρός σήμερα θα ξεκινήσει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και σταδιακά στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν σύννεφα και θα σημειωθούν βροχές με μερικές καταιγίδες, που πιθανώς το απόγευμα στις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου να γίνουν ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο βόρειο Ιόνιο από το μεσημέρι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά έως 36, και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.