«Η Ελλάδα ξεχειλίζει από γεύση» σχολιάζει ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, που συχνά αποθεώνει τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική κουζίνα.

Σε ανάρτησή του, το Taste Atlas αποθεώνει τα τοπικά προϊόντα ανά την Ελλάδα, με ένα χάρτη από τα πιο γευστικά και χαρακτηριστικά πιάτα που πρέπει να δοκιμάσει κανείς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα ξεχειλίζει από γεύση», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο γαστρονομικός οδηγός.

«Από την κρεμώδη μυζήθρα της Κρήτης μέχρι τις βαθιές, γήινες νότες του ξινόμαυρου στο βορρά. Τα νησιά προσφέρουν τις δικές τους μοναδικές απολαύσεις, όπως τη μαστίχα της Χίου, την ντελικάτη φάβα της Σαντορίνης και το αρωματικό ελαιόλαδο της Λέσβου.

Γλυκές νότες έρχονται από τα φημισμένα φιστίκια της Αίγινας και τα σύκα της Κύμης, βασικά στοιχεία του παραδοσιακού ελληνικού ντουλαπιού. Η ηπειρωτική χώρα προσφέρει τολμηρότερες γεύσεις με τις αρωματικές πιπεριές Φλωρίνης, τη βελούδινη οξύτητα του γαλοτυριού και τον έντονο χαρακτήρα του τσίπουρου. Όλα μαζί, αυτά τα προϊόντα σχηματίζουν ένα ζωντανό μωσαϊκό τοπικών γεύσεων και παραδοσιακής τέχνης», καταλήγει το Taste Atlas.

