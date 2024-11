Καθώς μπαίνει ο Νοέμβριος, η Eurolife FFH φέρνει μια φρέσκια και διασκεδαστική νότα στην καθημερινότητα των επισκεπτών τριών από τα πιο γνωστά εμπορικά κέντρα της Ελλάδας: The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos. Μέσα από τη δράση “Fast & Tidy“, η Eurolife FFH δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην τακτοποίηση, με μια πρόκληση που συνδυάζει ταχύτητα και οργάνωση.

Η Eurolife FFH επαναπροσδιορίζει την έννοια της εξυπηρέτησης και της διαδραστικής εμπειρίας στα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development. Η δράση “Fast & Tidy” θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 17:00-21:00 και κάθε Σάββατο 11:00-19:00, μέχρι και το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου. Kαι στα τρία EurolifeHub οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά τους στην οργάνωση, κάνοντας την τακτοποίηση όχι απλά μια καθημερινή υποχρέωση, αλλά μια διασκεδαστική πρόκληση.

Πιο συγκεκριμένα, στο EurolifeHub, οι επισκέπτες θα βρουν την ευκαιρία να δουν την τακτοποίηση με νέα ματιά, μετατρέποντάς τη σε μια διασκεδαστική δραστηριότητα που τους προκαλεί να διπλώσουν 10 μπλουζάκια μέσα σε 1,5 λεπτό.

Στο πλευρό τους θα βρίσκεται η The Tidy Guru, μια αναγνωρισμένη ειδικός της οργάνωσης, που θα μοιραστεί συμβουλές και πρακτικά tips για να γίνει η τακτοποίηση πιο εύκολη και αποδοτική. Η The Tidy Guru βρέθηκε ήδη στο The Mall Athens στις 15 Νοεμβρίου, προσθέτοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην εκδηλώση, και περιμένει ξανά τους επισκέπτες στο Mediterranean Cosmos στις 23 Νοεμβρίου (12:00 – 14:00), και στο Golden Hall στις 30 Νοεμβρίου (12:00 – 14:00).

Οι συμμετέχοντες του “Fast & Tidy” δεν θα φύγουν με άδεια χέρια, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα για το σπίτι τους. Ο μεγάλος νικητής της δράσης θα απολαύσει την οργάνωση του χώρου του από την ίδια την The Tidy Guru, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας και πρακτικών λύσεων.

Το EurolifeHub δεν είναι απλά σημείο δράσεων, αλλά και χώρος χαλάρωσης και ενημέρωσης. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να ξεκουραστούν στο άνετο sitting area, να φορτίσουν τις συσκευές τους (ασύρματα ή ενσύρματα) και να χρησιμοποιήσουν το δωρεάν WiFi και τον πάγκο εργασίας. Τα tablets που είναι διαθέσιμα παρέχουν πληροφορίες για ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και εργαλεία επένδυσης, ενώ οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της Eurolife FFH είναι πάντα έτοιμοι να παρέχουν προσωπικές συμβουλές και προτάσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επισκεπτών.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η Eurolife FFH επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους, φροντίζοντας για όλα εκείνα που έχουν πραγματική αξία.

Γιατί για την Eurolife FFH, αξία έχεις εσύ.