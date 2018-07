Η ISOMAT στους «Diamonds Of The Greek Economy 2018»

Για άλλη μία χρονιά, η ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. αναδείχθηκε ως μία από τις δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας τη διάκριση «Diamonds of The Greek Economy 2018» από την εταιρία New Times Publishing.

Η λαμπρή τελετή, που πραγματοποιείται για 15η συνεχή χρονιά υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), έλαβε χώρα την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne Athens. Στην φετινή εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 500 στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι κυβερνητικών και πολιτικών φορέων, πρεσβειών, επιμελητηρίων, δημόσιων οργανισμών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Τα βραβεία «Diamonds of the Greek Economy» αποτελούν έναν από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς της ελληνικής επιχειρηματικής αριστείας. Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ανάδειξη και βράβευση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Για την αξιολόγησή τους, λαμβάνεται υπόψη μία σειρά οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, όπως η κερδοφορία και ρευστότητα των επιχειρήσεων, αλλά και παράγοντες που αφορούν στην πολιτική τους στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η ISOMAT θα συνεχίσει την προσπάθειά της να βρίσκεται ανάμεσα στους αληθινούς ηγέτες της ελληνικής οικονομίας, εφαρμόζοντας μία επιτυχημένη στρατηγική εξωστρέφειας και συνεχούς ανάπτυξης και εστιάζοντας στην ποιότητα, την καινοτομία και την αξιοπιστία.