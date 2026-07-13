Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 13/7 έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως κλείνει εκ νέου, μέχρι νεοτέρας, το στενό του Ορμούζ -καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων- το σαββατοκύριακο.

Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια περί τη 01:10, μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία.

Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξανόταν κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.