Περισσότεροι από 180.000 είναι οι πολίτες και επιχειρήσεις που ωφελούνται από τα ενεργειακά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα διαθέσιμα κεφάλαια απορροφήθηκαν πλήρως, ύστερα και από ανακατανομές κονδυλίων και διαπραγματεύσεις με την ΕΕ που μεσολάβησαν, προκειμένου οι ενισχύσεις να προσανατολιστούν σε έργα που εμφάνισαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ποσοστά απορρόφησης.

Ειδικότερα, τα κονδύλια για ενεργειακές δράσεις του ΤΑΑ ήταν 3,3 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο ένα έκτο του προγράμματος, και διαρθρώνονται σε τρεις πυλώνες:

1.Εξοικονόμηση ενέργειας, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, για την οποία όπως σημείωσε ο υφυπουργός, έγινε η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της χώρας. Στον πυλώνα αυτόν περιλαμβάνονται:

-Τα προγράμματα Εξοικονομώ – Αυτονομώ, Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025. Στα προγράμματα αυτά εντάχθηκαν 90.000 δικαιούχοι.

-Τα προγράμματα για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, στα οποία εντάχθηκαν άλλοι 90.000 δικαιούχοι.

-Τα προγράμματα για τις επιχειρήσεις (αλλάζω συσκευή κ.α.), που ωφέλησαν 1.000 επιχειρήσεις.

2.Τα προγράμματα για ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας, ανάπτυξη δικτύων, προϋπολογισμού 1,5 δισ. Σε αυτό εντάσσονται η ενίσχυση του λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών, οι ενισχύσεις για φωτοβολταϊκά στη στέγη και σε χωράφια, για τη μονάδα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, οι ενισχύσεις για αναβάθμιση και ανάπτυξη δικτύων διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

3.Τα κονδύλια για καινοτομικά προγράμματα που αφορούν το υδρογόνο, την δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, την παραγωγή “πράσινων” προϊόντων, ύψους περί τα 400 εκατ.

Πέρα από τα έργα, στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν ως ορόσημα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν επίσης την προετοιμασία μεγάλης κλίμακας επενδύσεων όπως στην παραγωγή, απορρόφηση και διανομή βιομεθανίου μέσω των δικτύων φυσικού αερίου και στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Περιλαμβάνεται επίσης το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο μετά τη διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα.