Νέα πνοή αποκτούν ιστορικά κτίρια και παλιά γραφεία από το Σύνταγμα και την Ομόνοια μέχρι την Πλάκα, τον Πειραιά και τη λεωφόρο Συγγρού, όπου μετατρέπονται σε ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών. Ταυτόχρονα, παντρεύονται Έλληνες επενδυτές με διεθνή brands που επιλέγουν την Αθήνα για να ενισχύσουν την παρουσία τους.

Την ίδια ώρα, η αγορά βρίσκεται σε διαρκή κινητικότητα σε μία από τις πιο δυναμικές περιόδους των τελευταίων ετών, με δεκάδες επενδυτικά σχέδια να βρίσκονται σε εξέλιξη και νέες αφίξεις διεθνών αλυσίδων να ανεβάζουν τον πήχη του ανταγωνισμού, προσθέτοντας νέες πινελιές ποιότητας στον ξενοδοχειακό καμβά της Αθήνας.

Στην ενίσχυση της παρουσίας του στον ελληνικό κλάδο της φιλοξενίας προχωρά ο επιχειρηματίας Παντελής Μπούμπουρας, ο οποίος, μετά τη μεγάλη τουριστική επένδυση που σχεδιάζει στη Λήμνο, στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του και στην Αθήνα.

Ο Λημνιός επιχειρηματίας δρομολογεί την πρώτη του ξενοδοχειακή ανάπτυξη στην πρωτεύουσα, επιλέγοντας το ιστορικό κέντρο και ειδικότερα την περιοχή του Ψυρρή, όπου σχεδιάζει τη δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας.

Ο Παντελής Μπούμπουρας

Το σχέδιο αφορά τη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, αξιοποιώντας ένα ακίνητο που έχει μισθωθεί από την Ιερά Μονή Πεντέλης. Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου, σε μία από τις πλέον ζωντανές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, η οποία τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον χάρη στην τουριστική της ανάπτυξη και τη γειτνίασή της με την Ακρόπολη, το Μοναστηράκι και το εμπορικό τρίγωνο.

Η επένδυση βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, με την αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων να εξετάζει τη σχετική μελέτη, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Με το project αυτό, η οικογένεια Μπούμπουρα διευρύνει το επενδυτικό της αποτύπωμα στην ελληνική αγορά της φιλοξενίας, προσθέτοντας την Αθήνα στο χαρτοφυλάκιό της. Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας προωθεί το εμβληματικό Limnos Resort, ένα σύνθετο τουριστικό συγκρότημα προϋπολογισμού 171 εκατ. ευρώ που βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Το project της ΜΠΛΕ Κέδρος

Στα σκαριά έχει η ΜΠΛΕ Κέδρος ένα ακόμη ξενοδοχειακό εγχείρημα στο κέντρο της Αθήνας, με επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ στην οδό Φειδίου. Το project βρίσκεται στη φάση των αδειοδοτήσεων και αφορά τη μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο 42 δωματίων, δίνοντας νέα ζωή σε ένα ιστορικό ακίνητο της πρωτεύουσας.

Το ακίνητο στην οδό Φειδίου 8

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης διατηρητέων κτιρίων από την εταιρεία, η οποία τα τελευταία χρόνια διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στον κλάδο της φιλοξενίας. Με την ολοκλήρωσή του, το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προσφορά ποιοτικών καταλυμάτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Νέα projects στην πρωτεύουσα

Οι επενδύσεις για τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζονται, επιβεβαιώνοντας το αμείωτο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση υφιστάμενων εμπορικών και γραφειακών ακινήτων στον ιστορικό πυρήνα της πρωτεύουσας.

Δύο ακόμη έργα έλαβαν το «πράσινο φως» μέσω της έκδοσης των σχετικών οικοδομικών αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, με στόχο τη μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε μονάδες φιλοξενίας.

Το πρώτο αφορά ακίνητο στη Λεωχάρους 11, κοντά στην πλατεία Κλαυθμώνος, όπου τετραώροφο κτίριο με ισόγεια καταστήματα και γραφεία θα αλλάξει χρήση και θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο.

Εσωτερικό σουίτας της Eleven Boutique Hotel E.E. στο Ρέθυμνο

Το ακίνητο αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 243 τ.μ., ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ELEVEN BOUTIQUE HOTEL E.E.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η μετατροπή εμπορικού ακινήτου στην οδό Ερμού 61, σε απόσταση λίγων μέτρων από το Σύνταγμα, σε ξενοδοχειακή μονάδα. Το έργο αφορά κτίριο σε οικόπεδο 175 τ.μ. και υλοποιείται από την εταιρεία HOTEL ERMOU 61 E.E., ενισχύοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση νέων καταλυμάτων στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας.

Με την υπογραφή Anatolia

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η επένδυση της οικογένειας Χρυσοχοΐδη για τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου της Anatolia Hospitality στην Αθήνα.

Μετά την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, το σχέδιο αφορά τη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου γραφείων στη λεωφόρο Συγγρού 6, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, σε πεντάστερο ξενοδοχείο με την επωνυμία ONOMA Hotel Athens.

Kαλλιτεχνική απεικόνιση του ΟΝΟΜΑ Ηοtel Athens, της νέας επένδυσης της Anatolia Hospitality © Αnatolia Hospitalit

Η επένδυση, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία περίπου 40 δωματίων, ακολουθώντας το «smart» και τεχνολογικά προηγμένο concept του ONOMA Thessaloniki. Το ακίνητο έχει μισθωθεί με μακροχρόνια σύμβαση από το 2023, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι βασικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ένα ακόμη ξενοδοχειακό project προστίθεται στον χάρτη του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, μετά την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη μετατροπή ακινήτου στην οδό Πολυκλείτου 12 σε τουριστικό κατάλυμα.

To ακίνητο στην οδό Πολυκλείτου 12

Η επένδυση αφορά την ανακαίνιση τετραώροφου κτιρίου με ισόγειο και υπόγειο και την αλλαγή χρήσης του από εμπορικό κατάστημα σε ξενοδοχείο.

Η θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ έκρινε ότι δεν επηρεάζονται ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης και τα προστατευόμενα μνημεία της περιοχής. Το ακίνητο ανήκει στη ΝΤΟΚΑ – ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ Α.Ε., εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Χατζηφωτιάδη και το brand μόδας DOCA.