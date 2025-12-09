Σε ένα από τα πλέον θαλερά τμήματα της ελληνικής οικονομίας εξελίσσεται ο ασφαλιστικός κλάδος. Τα οικονομικά του μεγέθη προσιδιάζουν με οιωνεί καταιγίδα – τηρουμένων των αναλογιών σε σχέση με τα πρότερα πέτρινα χρόνια.

Ξένοι όμιλοι έχουν ήδη στο μικροσκόπιό τους ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και brokers, ενώ και οι τράπεζες ερίζουν για την απόκτηση ασφαλιστικής μετά την κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς να εξαγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική.

Αναντίρρητα η υποχρεωτικότητα ασφάλισης κινδύνων φυσικών καταστροφών στις επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 500.000 ευρώ και στα αυτοκίνητα, αλλά και η κινητροδότηση με μείωση 20% του ΕΝΦΙΑ επίσης για τις κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί κατά φυσικών καταστροφών, έχουν οδηγήσει στην αναρρίχηση των μεγεθών της αγοράς.

Όπως σημειώνει το μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και από τους σκαπανείς του κλάδου, κ. Κώστας Μπερτσιάς, στο 9μηνο του 2025 η αγορά τρέχει με έναν αριθμό που ξεπερνά το ποσοστό του 5% συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα συνολικά ασφάλιστρα είναι περίπου 4,5 δισ. ευρώ. Και προσθέτει:

«Φέτος τα πράγματα είναι πιο ομαλά και από πλευράς κινδύνων και αποζημιώσεων. Αν συνεχίσει έτσι και ο Δεκέμβρης νομίζω θα είναι μια καλή χρονιά και θα δώσει το εφαλτήριο για την επόμενη.

Ο ασφαλιστικός είναι από τους κλάδους που μπορούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να διπλασιάσουν τον τζίρο τους, γιατί υπάρχει ακόμη μεγάλο ποσοστό ανασφαλίστων.

Οι τελευταίες ενέργειες που έγιναν για τη διασταύρωση θεωρώ αποδίδουν καρπούς. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, την έκπτωση 20% που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι αν ασφαλιστούν για φυσικές καταστροφές αποδίδουν».

Νομίζω πάμε καλά και το μήνυμα που θέλω να δώσω στους πελάτες μας αλλά κυρίως σε αυτούς που δεν έχουν ασφαλιστεί είναι πως η ασφάλιση είναι επένδυση, είναι μια στοιχειώδης πρόνοια για το μέλλον, για μελλοντικούς κινδύνους».

Σχολιάζοντας τον κλάδο Υγείας τόνισε ο κ. Μπερτσιάς: «έχει τεράστια προβλήματα. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, για πολλούς και διάφορους λόγους.

Η ασφάλιση σε καμία περίπτωση δεν είναι για τους πλούσιους. Αυτός που έχει χρήματα αν γίνει κάτι θα βρει άκρη και θα αντικαταστήσει αυτό που καταστράφηκε. Η ασφάλιση είναι για τον πολύ κόσμο, για αυτόν που τα φέρνει δύσκολα. Το ασφάλιστρο για μια στοιχειώδη ασφάλιση, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ας έχουμε τουλάχιστον τα βασικά. Μια ασφάλιση πυρκαγιάς και φυσικών κινδύνων για το σπίτι μας.

Το ασφάλιστρο αυτοκινήτου σήμερα αν το συγκρίνουμε με αυτό που πληρώναμε πριν 15 χρόνια είναι 35% φτηνότερο. Και τώρα υπάρχει και υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση για κινδύνους, από πλημμύρες και φυσικές καταστροφές».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει:

«Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες υποχρεωτικά. Το κράτος λέει ότι αν συμβεί κάτι δεν θα ξαναπληρώσει τους ανασφάλιστους, να φροντίσουν να ασφαλιστούν. Γι’ αυτό δίνουν και τα κίνητρα. Τώρα νομίζω είναι καλή εποχή να σκεφτούμε ότι η ασφάλιση είναι μια πρόνοια για μελλοντικούς κινδύνους και δεν στοιχίζει ακριβά».

Σε ερώτηση του Newsbeast στον κ. Μπερτσιά για τους κλάδους που εμφανίζουν αγκυλώσεις είπε:

«Ο κλάδος ζωής, αυτό που λέμε προστασία, δεν έχει αυτό που περιμένουμε. Υπάρχουν προϊόντα unit link αλλά σε σχέση με πέρυσι, φέτος είναι μικρότερος ο ρυθμός ανάπτυξης.

Δεν αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είναι καθαρά επενδυτικά προϊόντα συνδεδεμένα με τον κλάδο ζωής, αλλά για την ασφάλιση ζωής, δηλαδή να ασφαλιστεί ο πελάτης μας για τη σύνταξή του ή για την προστασία του. Αυτά τα προγράμματα είναι φθηνά αλλά δεν είναι στην κουλτούρα μας. Γενικότερα δεν σκεφτόμαστε αυτό που το σκέφτονται σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι και όλοι οι Αμερικανοί.

Δηλαδή πρώτα ασφαλίζουν τον άνθρωπο και μετά όλα τα υπόλοιπα, μετά την περιουσία. Αλλά ξεκινάμε από αυτόν που φέρνει τα χρήματα στο σπίτι. Πρέπει να είναι ασφαλισμένος, ώστε σε μια δύσκολη στιγμή για κάποιο χρονικό διάστημα να υπάρχει ένα απόθεμα από την ασφαλιστική εταιρεία ώστε να τα φέρνει πιο εύκολα η οικογένεια και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες από την απώλεια ή το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου.

Από τότε που ολόκληρος ο κλάδος έχει υπαχθεί στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος έχει αλλάξει αυτό που λέμε «πίστα». Πραγματικά η εποπτεία που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται βοηθάει και ταυτόχρονα εκπέμπει προς το κοινό μια αξιοπιστία και φερεγγυότητα που την έχουμε ανάγκη όλοι οι ασφαλισμένοι για να εμπιστευτούμε τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Για την πιθανότητα επερχόμενων εξαγορών υποστήριξε:

«Βλέπω ξένους οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον, δεν έχει γίνει κάτι μεγάλο αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω μόνο τα ερωτήματα που γίνονται, οι πρώτες προσεγγίσεις από μεγάλους επενδυτές του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για την ασφαλιστική αγορά δείχνει κάτι θετικό.

Μην ξεχνάμε και το μεγάλο deal που έγινε και ολοκληρώθηκε αυτές τις ημέρες που είναι της Εθνικής Ασφαλιστικής με την Τράπεζα Πειραιώς που αλλάζει κάπως τα νερά στην αγορά».

Καταλήγοντας αναφέρει:

«Οι τράπεζες πάντα είχαν κάποια ασφαλιστική εταιρεία ή μεγάλη συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά. Εκείνη την δύσκολη εποχή με τα οικονομικά προβλήματα, ουσιαστικά ήταν μνημονιακές υποχρεώσεις που έπρεπε να τηρηθούν. Δηλαδή όταν δεν μπορούσαν να καλύψουν τα κεφάλαιά τους οι τράπεζες έπρεπε να διώξουν κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία, να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους θέση κλπ. Σήμερα αυτό δεν ισχύει καθώς οι τράπεζες μπορούν να δραστηριοποιηθούν κάτω από όρους και προϋποθέσεις ξανά στην ασφαλιστική αγορά. Αυτό που ζητάμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε τράπεζες είναι να ισχύει ο ανταγωνισμός με ίσους όρους, να μην εκμεταλλεύεται κάποιος σε μια κυριαρχούσα θέση στην αγορά γιατί είναι π.χ. τράπεζα και να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Αυτό πιστεύω είναι το μείζον για όλη την αγορά όχι μόνο για την ασφαλιστική αγορά».