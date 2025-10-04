Τον Νοέμβριο περίπου 150.000 ένστολοι θα δουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου.

Τον ίδιο μήνα πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες θα λάβουν την ενίσχυση των 250 ευρώ ενώ 1 εκατ. φορολογούμενοι που ενοικιάζουν κύρια ή και φοιτητική κατοικία θα δουν στο τραπεζικό τους λογαριασμό την επιστροφή ενός ενοικίου.

Το Δεκέμβριο περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα εισπράξουν την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης ενώ πριν τα Χριστούγεννα οι συνταξιούχοι θα λάβουν τις αυξήσεις στις συντάξεις τους. Από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 θα φανούν οι φοροελαφρύνσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας και τον Απρίλιο έρχονται αυξήσεις για τους μισθωτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ειδικότερα:

Νοέμβριος 2025

Περίπου 150.000 ένστολοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους με το νέο μισθολόγιο που τίθεται σε ισχύ από τον τρέχοντα μήνα. Επειδή όμως ακόμη δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική διάταξη οι αυξήσεις στις αποδοχές για τον Οκτώβριο θα καταβληθούν αναδρομικά με το μισθό του Νοεμβρίου. Οι αποδοχές των ενστόλων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα αυξηθούν μεσοσταθμικά από 1,5 έως 2 μισθούς, μετά την εφαρμογή των εξαγγελιών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Οι αποδοχές αναμένεται να αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά 145 ευρώ κάθε μήνα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ οι εργαζόμενοι στην Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν κατά μέσο όρο 111 ευρώ το μήνα. Στη συνέχεια, η επόμενη αύξηση στα εισοδήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα φανεί τον Ιανουάριο, όταν θα ενεργοποιηθεί η νέα φορολογική κλίμακα που οδηγεί σε μειωμένη παρακράτηση φόρου.

Περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχοι και επιδοματούχοι θα λάβουν τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη (με εξαίρεση τους συνταξιούχους αναπηρίας), καθώς και οι λήπτες αναπηρικών επιδομάτων ή σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι που πληρώνουν ενοίκιο για κύρια και φοιτητική κατοικία θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου που φθάνει για την κύρια κατοικία έως 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία.

Δεκέμβριος 2025

Θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τη σεζόν 2025-2026 που φθάνει έως 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ κρύο.

Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα με τις νέες αυξήσεις. Οσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση. Οι περίπου 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης, ώστε να εξισωθούν πλήρως ως το 2027.

Ιανουάριος 2026

Από τον Ιανουάριο 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα, μειώνοντας την παρακράτηση φόρου για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και για συνταξιούχους με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ. Ο συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ μειώνεται στο 20%, με περαιτέρω εκπτώσεις για γονείς και ακόμη μεγαλύτερες για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Για τα εισοδήματα 20.000-30.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 26%, με επιπλέον μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για τους νέους έως 25 ετών η φορολογία μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26-30 ετών ο συντελεστής στο κλιμάκιο 10.000-20.000 ευρώ περιορίζεται στο 9%.

Απρίλιος 2026

Τον Απρίλιο του νέου έτους έρχεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ξεπεράσει τα 900 ευρώ. Αυτό θα επηρεάσει περίπου 600.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τους 700.000 δημοσίους υπαλλήλους, οδηγώντας σε συνολικό όφελος για 1,3 εκατ. εργαζομένους. Παράλληλα θα αυξηθούν περίπου 20 επιδόματα, όπως ανεργίας, γονικής άδειας, μητρότητας και τριετιών.