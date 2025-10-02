Στην υπογραφή νέας σύμβασης έργου με την εταιρία PRIME HANISMA LTD προχώρησε η ΕΚΤΕΡ, που αφορά τη μετατροπή υφιστάμενου βιομηχανικού ακινήτου στον Πειραιά σε σύγχρονο συγκρότημα κατοικιών.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη αναδιαμόρφωση του χώρου για οικιστική χρήση, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική αναβάθμιση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιοχή. Στο πλαίσιο της σύμβασης, προβλέπεται:

προσθήκη τεσσάρων ορόφων πάνω από το υφιστάμενο κτίσμα

κατασκευή πισίνας στον 6ο όροφο

διαμόρφωση του ισογείου για εμπορικές χρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16,7 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 670 ημέρες. Η επένδυση αυτή ενισχύει τη δυναμική της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στον τομέα των αστικών αναπλάσεων, τοποθετώντας την στον πυρήνα της αγοράς οικιστικής ανάπτυξης.

Με την ένταξη του νέου έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 139,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία και την τεχνογνωσία της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μεγάλης κλίμακας κτηριακά έργα.