Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά στην αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, με δεύτερη πρόσκληση για τα vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Με την τροποποιητική ΚΥΑ:

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια ανά κατηγορία σε 2.000 ευρώ για οικογένειες με έως και 5 παιδιά.

Αυξάνονται εισοδηματικά όρια κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, καθώς καταργείται το «ταβάνι» εισοδήματος.

Το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με 6 παιδιά ανεβαίνει στα 47.000 ευρώ.

Προσαυξήθηκε, δηλαδή, κατά 5.000 ευρώ σε σχέση με το μέχρι σήμερα ισχύον εισοδηματικό ταβάνι των 42.000 ευρώ. Έτσι, πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι χθες αποκλείονταν, σήμερα εντάσσονται στο πρόγραμμα και εξασφαλίζουν θέση για τα παιδιά τους.

Παραδείγματα

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα: