Ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, παραμένουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ενισχύονται με σκοπό την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται:

συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας,

συστήματα ηλιακής θέρμανσης,

αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων κ.λπ.

Παράλληλα, καλύπτονται δαπάνες που αφορούν σε σχετικές υπηρεσίες, όπως:

κόστος μεταφοράς,

κόστος εγκατάστασης,

κόστος παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού,

ενεργειακός έλεγχος, κ.ά.

Μέγιστη χρηματοδότηση

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20 χιλ. ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να διαμορφώνεται στο 50% αυτών, δηλαδή μέχρι 10 χιλ. ευρώ.

Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25 χιλ. ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών, δύνανται δηλαδή να λάβουν ενίσχυση, επίσης, μέχρι 10 χιλ. ευρώ.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών – ακόμη και ατομικών – που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι τις 31/12/2023.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Σημειώνεται πως θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in- First out). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

