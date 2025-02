Η 67η απονομή των μουσικών βραβείων Grammy για το 2025 έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες. Ο Τρέβορ Νόα ανέλαβε και φέτος την παρουσίαση της βραδιάς, σηματοδοτώντας την πέμπτη συνεχόμενη φορά που βρέθηκε στο τιμόνι της εκδήλωσης.

Οι εορτασμοί για την απονομή των βραβείων είχαν φέτος διαφορετική μορφή αφού η τελετή λειτούργησε κι ως αφορμή για να συγκεντρωθούν χρήματα για τους πυρόπληκτους. Οι φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες τέθηκαν υπό έλεγχο μόλις την Παρασκευή αφού προηγουμένως στοίχισαν τη ζωή σε 29 ανθρώπους και προκάλεσαν τον εκτοπισμό χιλιάδων άλλων, περιλαμβανομένων πολλών μουσικών.

Επιπλέον, οι καλλιτέχνες Lady Gaga και Bruno Mars τραγούδησαν το «California Dreamin» προς τιμήν του Λος Άντζελες, ενώ πυροσβέστες παρέδωσαν το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ με το κοινό όρθιο να τους χειροκροτεί.

Στη διάρκεια της τελετής έγινε μνεία στον σπουδαίο μουσικό παραγωγό Κουίνσι Τζόουνς, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο. Ο Στίβι Γουόντερ καθοδήγησε το πλήθος τραγουδώντας το φιλανθρωπικό τραγούδι “We Are the World” του 1985 μαζί με μια μαθητική χορωδία από σχολεία που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές και η Τζανέλ Μονέ ερμήνευσε την επιτυχία του Μάικλ Τζάκσον “Don’t Stop ’til You Get Enough”.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατέκτησε το βραβείο για το καλύτερο pop vocal album, αφήνοντας πίσω της μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Μπίλι Άιλις, η Τέιλορ Σουίφτ και η Αριάνα Γκράντε. Φανερά συγκινημένη, ευχαρίστησε την οικογένεια και την ομάδα της, τονίζοντας πως η νίκη αυτή ήταν κάτι που δεν περίμενε.

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν επίσης ο ράπερ Κέντρικ Λαμάρ με τέσσερα Grammy, όπου ήταν νικητής στις κατηγορίες του δίσκου της χρονιάς, της καλύτερης ραπ ερμηνείας, του καλύτερου τραγουδιού ραπ (“Not Like Us”) και του καλύτερου μουσικού βίντεο και αφιέρωσε τα βραβεία του στο Λος Άντζελες, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή.

Στην κατηγορία καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη διακρίθηκε η Τσάπελ Ρόαν, η οποία παραλαμβάνοντας το βραβείο της έκανε έκκληση στις δισκογραφικές εταιρείες να πληρώνουν τους μουσικούς με αξιοπρεπείς μισθούς με ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει βραβευτεί τέσσερις φορές για το άλμπουμ της χρονιάς και είχε προταθεί και φέτος για το “The Tortured Poets Department” ωστόσο έχασε από την Μπιγιονσέ.

H Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία

Η Μπιγιονσέ πέτυχε μια ακόμη ιστορική διάκριση, κερδίζοντας το βραβείο για το καλύτερο country album. Με αυτή τη νίκη, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατακτά τη συγκεκριμένη κατηγορία έπειτα από μισό αιώνα.

«Ουάου, δεν το περίμενα αυτό. Ουάου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που μπορώ ακόμα να κάνω αυτό που αγαπώ μετά από τόσα χρόνια. Θεέ μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες της country που δέχτηκαν αυτό το άλμπουμ. Δουλέψαμε τόσο σκληρά γι’ αυτό. Νομίζω ότι μερικές φορές το είδος είναι μια λέξη που μας κρατάει στη θέση μας ως καλλιτέχνες και θέλω απλώς να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που τους παθιάζει και να παραμείνουν επίμονοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, όλους τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν, σας ευχαριστώ, αυτό το άλμπουμ δεν θα υπήρχε χωρίς εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Θεό και τους θαυμαστές μου, είμαι ακόμα σε σοκ», είπε η Μπιγιονσέ αφού παρέλαβε το Grammy.

Η Μπιγιονσέ επίσης απέσπασε χθες για πρώτη φορά στην καριέρα της την υψηλότερη διάκριση, εκείνη για το άλμπουμ της χρονιάς, κατά τη διάρκεια της απονομής των μουσικών βραβείων Grammy. Η τραγουδίστρια επικράτησε των Τέιλορ Σουίφτ, Μπίλι Έιλις και άλλων. Παρότι η Μπιγιονσέ έχει συγκεντρώσει περισσότερα Γκράμι στην καριέρα της από οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη αυτή ήταν η πρώτη φορά που τιμήθηκε για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με τίτλο «Cowboy Carter».

Η τραγουδίστρια έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη μαύρη τραγουδίστρια που κέρδισε το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς τον 21ο αιώνα. Η προηγούμενη ήταν η Λορίν Χιλ, το 1999 με το «The Miseducation of Lauryn Hill», ενώ πριν από αυτήν το είχαν κερδίσει η Νάταλι Κόουλ και η Γουίτνεϊ Χιούστον.

Το άλμπουμ της χρονιάς

André 3000 — New Blue Sun

Beyoncé — Cowboy Carter

Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet

Charli XCX — Brat

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift — The Tortured Poets Department

«Με τιμά ιδιαίτερα και νιώθω πολύ γεμάτη. Πέρασαν πολλά, πολλά χρόνια», δήλωσε η Μπιγιονσέ από σκηνής έχοντας στο πλευρό της την κόρη της Μπλου Άιβι Κάρτερ. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που προτείνεται για την κατηγορία αυτή η Μπιγιονσέ, η οποία κέρδισε χθες τρία τρόπαια συνολικά ανεβάζοντας σε 35 τον αριθμό των διακρίσεων που έχει λάβει μέχρι σήμερα.

Το τραγούδι της χρονιάς

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Ο δίσκος της χρονιάς

The Beatles – “Now And Then”

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Ο καλλιτέχνης/ ή καλλιτέχνις της χρονιάς

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Brittany Howard – What Now

St. Vincent – All Born Screaming

Καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής

Cage the Elephant – “Neon Pill”

Nick Cave & The Bad Seeds – “Song of the Lake”

Fontaines D.C. – “Starburster”

Kim Gordon – “Bye Bye”

St. Vincent – “Flea”

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

The Beatles – “Now And Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

IDLES – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

Καλύτερο ροκ τραγούδι

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

St. Vincent – “Broken Man”

Pearl Jam – “Dark Matter”

Green Day – “Dilemma”

IDLES – “Gift Horse”

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Jack White – No Name

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία

Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Judas Priest – Crown of Horns

Knocked Loose featuring Poppy – Suffocate

Metallica – Screaming Suicide

Spiritbox – Cellar Door

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ

Gracie Abrams feat. Taylor Swift – “us.”

Beyoncé feat. Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Min”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση

Disclosure – “She’s Gone, Dance On”

Four Tet – “Loved”

Fred Again and Baby Keem – “Leavemealone”

Justice and Tame Impala – “Neverender”

Kaytranada feat. Childish Gambino – “Witchy”

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

J. Cole — Might Delete Later

Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You

Eminem — The Death Of Slim Shady

Doechii — Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Rapsody & Hit-Boy – “Asteroids”

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – “Carnival”

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία κάντρι

Beyoncé – “16 Carriages”

Jelly Roll – “I Am Not Okay”

Kacey Musgraves – “The Architect”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Chris Stapleton – “It Takes a Woman”

Καλύτερο urban άλμπουμ

Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan

Young Miko – Att

Καλύτερο μουσικό βίντεο

A$AP Rocky – “Tailor Swif”

Charli XCX – “360”

Eminem – “Houdini”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Best Country Album

“Cowboy Carter,” Beyoncé

Η Σακίρα αφιέρωσε το βραβείο καλύτερου latin pop αλμπουμ στους μετανάστες όλου του κόσμου, μ’ ένα συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης: «Είστε ορατοί, είστε πολύτιμοι, και θα παλεύω πάντα στο πλευρό σας».