Το καλοκαίρι είναι εδώ και απόψε το βράδυ (1/6) το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σηκώνει αυλαία στο Ηρώδειο με την εμβληματική «Τόσκα» του Πουτσίνι από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η ατζέντα, φέτος, είναι πλούσια κι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ενώ όπως τονίζει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Κατερίνα Ευαγγελάτου: «Οι παραστάσεις μας φέτος έχουν έναν προσανατολισμό πολιτικό, με την έννοια ότι θέτουν στο επίκεντρό τους τις προκλήσεις της συμβίωσης στις σύγχρονες κοινωνίες: το αίτημα για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και συμπερίληψη, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για συμμετοχή στα κοινά».

Το Ηρώδειο φιλοξενεί ένα στιβαρό πρόγραμμα με μεγάλες ορχήστρες, κορυφαίους μαέστρους και ερμηνευτές, όπως και σπουδαίες μορφές της σύγχρονης και της ελληνικής μουσικής. To πρόγραμμα ανοίγει και κλείνει με τις δύο παραγωγές όπερας από τη Λυρική Σκηνή: την Τόσκα του Πουτσίνι, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία του Ούγκο ντε ‘Ανα και την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου.

Ως προς το κλασικό ρεπερτόριο, το Φεστιβάλ επιδίωξε μια ισορροπία ανάμεσα σε νεότερες ορμητικές δυνάμεις της μουσικής, καταξιωμένα ονόματα και σπουδαία ορχηστρικά σύνολα. Στο ελληνικό πρόγραμμα συναντάμε τρεις προσωπικότητες της εγχώριας μουσικής σκηνής: τον Διονύση Σαββόπουλο, με τη συναυλία – αφιέρωμα στη Μεταπολίτευση, την Τάνια Τσανακλίδου, με μια μουσική παράσταση που διασχίζει τα 50 χρόνια της δισκογραφίας της, και τον Μίμη Πλέσσα, ο οποίος φέτος κλείνει 100 χρόνια ζωής, με μια συναυλία- αφιέρωμα στη μυθική πορεία του.

Ως προς τη σύγχρονη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την αντισυμβατική καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια ΑΝΟΗΝΙ με τους Johnsons, στην παγκόσμια πρεμιέρα της περιοδείας τους, τις αγαπημένες μελωδίες της Loreena McKennitt και εννοείται το παγκόσμιο φαινόμενο Sting.

Δείτε ποιες παρακάτω ποιες από τις αξιόλογες παραστάσεις, δεν πρέπει να χάσετε

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει το φετινό πρόγραμμα με μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου, την «Τόσκα» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια Ούγκο ντε Άνα, και αναβίωση σκηνοθεσίας Κατερίνας Πετσατώδη.

Αποτελεί ένα συναρπαστικό, δραματικό ανέβασμα, απολύτως συνεπές στο πνεύμα του συνθέτη, αλλά και στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται το λιμπρέτο. Τα εντυπωσιακά σκηνικά, ένας τεράστιος σταυρός με τον εσταυρωμένο, μια ιερή τράπεζα, ένα εργαστήρι ζωγραφικής, πλαισιώνονται από θεαματικές προβολές μνημείων της Ρώμης, θρησκευτικών συμβόλων, αλλά και βίντεο που δίνουν μια κινηματογραφική διάσταση στην παραγωγή.

Ημερομηνίες: 1, 2, 6 και 11 Ιουνίου

Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, η ANOHNI παρουσιάζει μια σειρά από συναυλίες με τους Johnsons, ερμηνεύοντας τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ της, «My Back Was A Bridge For You To Cross» καθώς και τραγούδια από όλη την μουσική πορεία της.

Στις 13 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού η Αθήνα θα φιλοξενήσει την παγκόσμια περιοδεία της ANOHNI. Μαζί της εννέα μουσικοί μεταξύ των οποίων οι, Julia Kent (τσέλο), Maxim Moston (βιολί), Doug Wieselman (πολυοργανίστας), Gael Rakotondrabe (πιάνο), Leo Abrahams (κιθαρίστας) και Jimmy Hogarth (κιθαρίστας/παραγωγός). Ανταποκρινόμενη σε μια περίοδο αναταραχής, η ANOHNI θέτει την εξής πρόκληση: «Ήρθε η ώρα να νιώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει».

Ημερομηνία: 13 Ιουνίου

Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma

@Nigel Parry

Τρεις σούπερ σταρ της κλασικής μουσικής, τρεις κορυφαίους σολίστες με ασύγκριτη τεχνική και ερμηνευτική δεινότητα θα έχουμε το προνόμιο να παρακολουθήσουμε φέτος στη σκηνή του Ηρωδείου.

Ιμάνιουελ Αξ, Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα τα τελευταία χρόνια παίζουν μαζί γεμίζοντας ασφυκτικά τις σπουδαιότερες αίθουσες παγκοσμίως, και έχουν ηχογραφήσει ήδη τρεις δίσκους με έργα Μπετόβεν, σε μια εξαιρετικά ευτυχή για το μουσικόφιλο κοινό συνεργασία – που απ’ ό,τι φαίνεται είναι εξίσου απολαυστική και για τους ίδιους.

Μια μαγική συνάντηση που θα μας δώσει τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσουμε τρεις ιδιοφυείς ερμηνευτές σε μια υψηλής πνοής δημιουργική συνομιλία.

Ημερομηνία: 15 Ιουνίου

Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας

@Φεστιβάλ Αθηνών

Σε μια μυθική καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες, ο Μίμης Πλέσσας, πολυσχιδής συνθέτης, βιρτουόζος πιανίστας και μαέστρος, έχει συνθέσει μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή, μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, τζαζ, όπερα αλλά και κλασική μουσική.

Δημιουργός γενναιόδωρος και δοτικός, ανέδειξε πολλούς μεγάλους τραγουδιστές (Νάνα Μούσχουρη, Τζένη Βάνου, Γιάννης Πουλόπουλος, Στράτος Διονυσίου, Ρένα Κουμιώτη κ.ά.) και καθόρισε το έντεχνο και λαϊκό τραγούδι με την πλούσια συμβολή του στη δισκογραφία, η οποία του οφείλει επίσης τον πιο εμπορικό ελληνικό δίσκο που κυκλοφόρησε ποτέ: ο Δρόμος, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχει 4.000.000 πωλήσεις από το 1969.

Τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, θα τιμήσουν στη συναυλία του Ηρωδείου πλειάδα αγαπημένων καλλιτεχνών, μαζί με την Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Ημερομηνία: 17 Ιουνίου

Sting

Οι δύο συναυλίες που όλοι περιμένουν. Ο θρυλικός Sting με την εμβληματική καριέρα έρχεται στο Ηρώδειο για δύο μοναδικές συναυλίες. Ο σπουδαίος μουσικός έχει λάβει 17 βραβεία Grammy και έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως ως ένας από τους πλέον ξεχωριστούς σόλο καλλιτέχνες στον κόσμο αλλά και ως πρώην επικεφαλής των Police.

Στη συναυλία του Ηρωδείου, επίσημη προσκεκλημένη του Sting θα είναι η πολυτάλαντη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Giordana Angi.

Ημερομηνίες: 5-6 Ιουλίου

Διονύσης Σαββόπουλος Η δική μας Μεταπολίτευση

@Yorgos Fakitsas

Το Φεστιβάλ τιμά την επέτειο των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας προσκαλώντας τον κορυφαίο Διονύση Σαββόπουλο να δημιουργήσει μια μουσική γιορτή/αφιέρωμα με τραγούδια συνδεδεμένα με τη Μεταπολίτευση, την κατάκτηση δημοκρατικών δικαιωμάτων, την ελευθερία, την ψυχαγωγία, την καθημερινότητα, την ελπίδα.

Εστιάζοντας σε μουσικούς σταθμούς της περιόδου 1973-1983 ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ρόλο οικοδεσπότη καλεί τους σπουδαίους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Χρήστο Θηβαίο, Μανώλη Μητσιά, Πάνο Μουζουράκη, Γιώργο Νταλάρα και Μαρία Φαραντούρη, να τραγουδήσουν μαζί δικές του επιτυχίες της εποχής αλλά και των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Λοΐζου, Μαρκόπουλου, Μικρούτσικου, Λάγιου κ.ά.

Με μια μπάντα που αποτελείται από αναγνωρισμένους δεξιοτέχνες μουσικούς, υπό την ενορχήστρωση του Γιώτη Κιουρτσόγλου (και δύο ενορχηστρώσεις του Σταύρου Λάντσια) και τη χορωδία της ΕΡΤ, θα ζήσουμε δυο βραδιές που θα γράψουν ιστορία.

Ημερομηνίες: 8-9 Ιουλίου

Η Τάνια Τσανακλίδου, μια ερμηνεύτρια που έχει «σφραγίσει» με τη φωνή και την ευαισθησία της μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του σύγχρονου ελληνικού ρεπερτορίου έρχεται στο Ηρώδειο. Η ερμηνεύτρια και ηθοποιός Τάνια Τσανακλίδου φέρνει στο σήμερα τους μουσικούς θησαυρούς της 50χρονης δισκογραφίας της, στήνοντας μια γιορτή – αναδρομή με αυτά που καθόρισαν και διαμόρφωσαν την μεγάλη πορεία της.

Στην μουσική παράσταση που θα επιμεληθεί η ίδια, η ροή των τραγουδιών θα ακολουθεί τόσο την κοινωνικοπολιτική συνθήκη στην οποία γεννήθηκαν, όσο και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της Τσανακλίδου στο πέρασμα των χρόνων. Και κάπως έτσι η περίοδος της Χούντας και της Μεταπολίτευσης, οι μπουάτ της Πλάκας, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Χρήστος Λεοντής θα «συνομιλήσουν επί σκηνής» με το πέρασμα από το Θέατρο Τέχνης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, τον Γιάννη Σπανό και τον Μορμόλη, την Edith Piaf, τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον Κραουνάκη, τον Μιχάλη Δέλτα κ.ά.

Καλεσμένοι της ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Μιχάλης Δέλτα & ο Κώστας Θωμαϊδής

Ημερομηνία: 14 Ιουλίου

Jakub Józef Orliński – Il Pomo D’Oro

O πολωνός πολυβραβευμένος κόντρα τενόρος Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι έρχεται στο Ηρώδειο για να κατακτήσει το ελληνικό κοινό όχι μόνο με τη φωνή του, που έχει χαρακτηριστεί η «πιο απόκοσμα όμορφη στον πλανήτη», αλλά και με τη χαρισματική παρουσία του ως breakdancer. Μαζί με τους εξωστρεφείς και ακτιβιστές Il Pomo d’Oro, το καταξιωμένο σύνολο που ιδρύθηκε το 2012 από φημισμένους δεξιοτέχνες στον τομέα της ιστορικής μουσικής ερμηνείας, αποθεώνονται σε sold-out ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο μυώντας μια νέα γενιά ακροατών στην παλαιά μουσική.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ζωντανά μαγνητοσκοπημένη ερμηνεία του Ορλίνσκι στην άρια «Vedrò con mio diletto» του Βιβάλντι (Αιξ-αν-Προβάνς, 2017) αριθμεί πάνω από 11.000.000 προβολές στο YouTube. Με το Beyond παρουσιάζουν συνθέσεις του πρώιμου μπαρόκ, πολλές από τις οποίες παίζονται σπάνια, σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες και αντισυμβατικές βραδιές του φετινού προγράμματος.

Ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Εθνική Λυρική Σκηνή – Pier Giorgio Morandi – Κωνσταντίνος Ρήγος Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι

@Andreas Simopoulos

Το πρόγραμμα του Ηρωδείου ολοκληρώνεται με την Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, που πρωτοπαρουσιάστηκε από τη ΕΛΣ στο ρωμαϊκό ωδείο το καλοκαίρι του 2019 με ξεχωριστή επιτυχία. Ο άτυχος έρωτας της «Κυρίας με τις καμέλιες» για τον Αλφρέντο Ζερμόν, όπως τον εμπνεύστηκε και τον μελοποίησε ο Βέρντι μέσα από μελωδίες μοναδικής δύναμης, οι οποίες γράφονται ανεξίτηλα στο μυαλό και στην καρδιά, θα ζωντανέψει για τέσσερις παραστάσεις.

Στην πρώτη διανομή η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της όπερας Ναντίν Σιέρα θα ερμηνεύσει τον ρόλο της Βιολέτας Βαλερί, με τον ανερχόμενο τενόρο Φρέντι Ντε Τομάζο στον ρόλο του Αλφρέντο Ζερμόν και τον διεθνώς αναγνωρισμένο βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά στον ρόλο του Τζόρτζιο Ζερμόν.

Στο δεύτερο καστ, θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη διακεκριμένη υψίφωνο της ΕΛΣ Βασιλική Καραγιάννη στον ρόλο της Βιολέτας Βαλερί, τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο στον ρόλο του Τζόρτζιο Ζερμόν, καθώς και τον διάσημο Ιταλό τενόρο Φραντσέσκο Ντεμούρο στον ρόλο του Αλφρέντο.

Ημερομηνίες: 27, 28, 30, 31 Ιουλίου