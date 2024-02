Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, είναι η «χαρά του σινεφίλ κοινού», καθώς οι νέες ταινίες που έρχονται στις σκοτεινές αίθουσες, είναι εξαιρετικές.

Βέβαια, το «βαρύ πυροβολικό» είναι το «Dune: Μέρος Δεύτερο», το οποίο επιστρέφει τρία χρόνια μετά την προβολή του πρώτου μέρους και είναι εξίσου συναρπαστικό κι εντυπωσιακό, με τον Βιλνέβ να παραδίδει μαθήματα σκηνοθεσίας, ειδικά στις σκηνές των μαχών. Εξαιρετικό είναι και το καστ της ταινίας, με τη Ζεντάγια, όμως, να ξεχωρίζει, ξεδιπλώνοντας υποδειγματικά τον χαρακτήρα της ηρωίδας της. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως η νεαρή σταρ αυτή τη στιγμή θεωρείται ένα από τα ελπιδοφόρα ταλέντα της νέας γενιάς του Χόλιγουντ.

Πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα κάνει και η ταινία του Άιρα Σακς, «Περάσματα», όπου η Αντέλ Εξαρχόπουλος μπαίνει ανάμεσα σε ένα γκέι ζευγάρι και δημιουργείται ένα περίεργο ερωτικό τρίγωνο. Αλλά και το δραματικό «Άκουσε με» της Μαρίας Ντούζα, με τη νεαρή πρωταγωνίστρια, Ευθαλία Παπακώστα να αποτελεί ευχάριστη έκπληξη με την ερμηνεία της. Αν είστε, πάλι φαν της Σοφί Μαρσό, κάνει πρεμιέρα και το «Μία γυναίκα», αλλά μπορείτε να περιμένετε να το δείτε στην τηλεόραση.

Στις αίθουσες έρχεται και η «Πρίμα μπαλαρίνα», η αληθινή ιστορία της Τζόι Γουόμακ, μία από τις ελάχιστες Αμερικανίδες που έγιναν δεκτές στην Κρατική Ακαδημία Χορογραφίας της Μόσχας. Η ανερχόμενη Talia Ryder δίνει μια καθοριστική για την καριέρα της, γεμάτη ηλεκτρισμό ερμηνεία, στον ομώνυμο ρόλο.

Αναλυτικά οι νέες ταινίες της εβδομάδας:

Dune: Μέρος Δεύτερο

Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ

Σενάριο: Ντενί Βιλνέβ, Τζον Σπείθς

Μουσική: Χανς Τσίμερ

Πρωταγωνιστούν: Τίμοθι Σαλαμέ, Ζεντάγια, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Οστιν Μπάτλερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζος Μπρόλιν. Φλόρενς Πιου, Κρίστοφερ Γουόκεν, Λέα Σεϊντού

Διάρκεια: 166 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Το Dune: Μέρος Δεύτερο εξερευνεί το συναρπαστικό ταξίδι του Πολ Ατρείδη, τη στιγμή που βρίσκεται ξανά με την Τσάνι και τους Φρέμεν, και ενώ πολεμά για να πάρει εκδίκηση από όσους συνωμότησαν για να καταστρέψουν την οικογένειά του. Διχασμένος – καθώς πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτα της ζωής του και το πεπρωμένο του ορατού σύμπαντος – ο Πολ θα αποτολμήσει να αλλάξει ένα φρικτό μέλλον που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει.

Περάσματα

Σκηνοθεσία: Αϊρα Σακς,

Σενάριο: Μαουρίτσιο Ζακαρίας, Αϊρα Σακς, Αρλέτ Λανγκμάν

Πρωταγωνιστούν: Φραντζ Ρογκόφσκι, Μπεν Γουίσο, Αντέλ Εξαρχόπουλος

Διάρκεια: 92 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Τοποθετημένο στο Παρίσι, αυτό το ακαταμάχητο δράμα αφηγείται την ιστορία του Τόμας (Φραντς Ρογκόφσκι) και του Μάρτιν (Μπεν Γουίσο), ενός γκέι ζευγαριού, του οποίου ο γάμος αναστατώνεται όταν ο Τόμας ξεκινάει μια παθιασμένη ερωτική σχέση με την Άγκαθα (Αντέλ Εξαρχόπουλος).

Ο Πάγος που Καίει

Σκηνοθεσία: Αντονι Τσεν

Σενάριο: Αντονι Τσεν

Πρωταγωνιστούν: Ζου Ντονγιού, Λιου Χαοράν, Κου Τσουξάου

Διάρκεια: 97 λεπτά

Διανομή: One from the Heart

Η υπόθεση

Γυρισμένη στην πόλη Γιαντζί, μια συνοριακή πόλη στη Βόρεια Κίνα, η ταινία ακολουθεί την ανάπτυξη της σχέσης τριών νέων που βρίσκονται στην αρχή της ενήλικης ζωής τους, κατά τη διάρκεια λίγων ημερών μέσα στο χιονισμένο τοπίο. Η συνάντηση τους και ο χρόνος που περνούν μαζί θα τους κάνει να αναθεωρήσουν τη ζωή τους και να αλλάξουν ρότα.

Aκουσέ Με

Σκηνοθεσία: Μαρία Ντούζα

Σενάριο: Μαρία Ντούζα

Πρωταγωνιστούν: Ευθαλία Παπακώστα, Δημήτρης Κίτσος, Γιώργος Πυρπασόπουλος

Διάρκεια: 105 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς της, η κωφή έφηβη Βαλμίρα, αναγκάζεται να φύγει από το ειδικό σχολείο της στην Αθήνα και να επιστρέψει στο αποκομμένο νησί του πατέρα της. Εκεί, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της απομόνωσης και του ρατσισμού – όχι μόνο εξαιτίας των προκαταλήψεων του χωριού, αλλά κυρίως των δικών της.

Πρίμα Μπαλαρίνα

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Νάπιερ Ρόμπερτσον

Σενάριο: Τζέιμς Νάπιερ Ρόμπερτσον

Πρωταγωνιστούν: Ντάιαν Κρούγκερ, Τάλια Ράιντερ, Μπόρις Ζικ

Διάρκεια: 110 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Η Joika βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Joy Womack, η οποία έγραψε ιστορία ως Αμερικανίδα μπαλαρίνα που έγινε δεκτή στην Ακαδημία Μπαλέτου Μπολσόι. Σε ηλικία δεκαπέντε ετών άφησε το οικογενειακό της σπίτι στο Τέξας για να ταξιδέψει στη Μόσχα για να ακολουθήσει το όνειρό της – να γίνει Πρίμα Μπαλαρίνα στα παγκοσμίου φήμης Μπαλέτα Μπολσόι.

Μια Γυναίκα

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πολ Σιβεϊράκ

Σενάριο: Ζαν-Πολ Σιβεϊράκ

Πρωταγωνιστούν: Σοφί Μαρσό, Κριστίνα Φλουτούρ, Γιόχαν Χέλντεμπεργκ

Διάρκεια: 96 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Μία επιθεωρήτρια της Αστυνομίας στο Παρίσι, αστυνομικός με μεγάλη ηθική ακεραιότητα, ρομαντική εκ φύσεως και συγγραφέας στον ελεύθερο χρόνο της, ζει, φαινομενικά ήσυχα, με τον σύζυγό της, μετά τον θάνατό της αδερφής της. Όταν όμως, αίφνης, ανακαλύπτει την διπλή ζωή του άντρα της μεταστρέφεται και ανίκανη να διαχειριστεί το σοκ, οδηγείται σε μέχρι πρότινος αδιανόητες για εκείνη πράξεις.

Οι Περιπέτειες του Επιθεωρητή Σαν

Σκηνοθεσία: Χούλιο Σότο Γκούρπιντε

Σενάριο: Ρόκο Πουτσίλο

Διάρκεια: 88 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Σανγκάη, 1934. Κάτω από την επιφάνεια, στον κόσμο των εντόμων οι ντετέκτιβ και οι γκάνγκστερ συνυπάρχουν σαν σε φιλμ νουάρ. Ο μοναχικός επιθεωρητής Σαν – που ανήκει στο είδος της αράχνης κυνηγού- καλείται να λύσει ένα μυστήριο που αποδεικνύεται μία υπόθεση ζωής και θανάτου για ανθρώπους και έντομα.