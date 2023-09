Μπορεί οι διακοπές, για τους περισσότερους τουλάχιστον, σιγά σιγά να τελειώνουν, ωστόσο το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ και τα στέκια της πόλης με τραπεζάκια έξω αποτελούν την ιδανικότερη επιλογή να ξαναβρεθείτε με τους φίλους. Άλλωστε, έχετε τόσο πολλά να πείτε!

Για ποτό ή κρασί, κοκτέιλ, καφέ ή φαγητό τα στέκια που ακολουθούν καλύπτουν όλα τα γούστα.

Heteroclito

Από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα wine bars στο κέντρο της πόλης (Φωκίωνος 2 & Πετράκη 30), το σοφιστικέ Heteroclito αποπνέει παριζιάνικο αέρα και τιμά ιδιαιτέρως το ελληνικό κρασί. Εκτός από τον μικρό εσωτερικό του χώρο, διαθέτει λιγοστά τραπεζάκια στον πεζόδρομο της Φωκίωνος για τις εξόδους με άρωμα οίνου.

Το Λοκάλι

Η ελληνική παμπ Το Λοκάλι (Σαρρή 44) στου Ψυρρή, έρχεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο. Με μότο το της το «local δεν είσαι μόνο στη γειτονιά σου, αλλά όπου νιώθεις σπίτι σου», στην δροσερή αυλή με τους χαρακτηριστικούς πλατάνους και τις μουριές σερβίρει οικείο φαγητό, απλό αλλά καλομαγειρεμένο, το οποίο μπαίνει στη μέση του τραπεζιού (ακόμη και στη μπάρα) και μοιράζεται με την παρέα.

Στο κομμάτι του ποτού επιλεγμένα ελληνικά κρασιά, εγχώρια και ξένα αποστάγματα, ποτά και μπίρες αποτελούν το δυναμικό της μπάρας του. Στα συν και ο specialty καφές που σερβίρεται από το πρωί. Σημείο αναφοράς του και η εκπληκτική ταράτσα του.

Barreldier

Με ευρωπαϊκό αέρα, το Barreldier, στη Στοά Μπολάνη, επί της Βουλής (νο 7) φημίζεται για τα ιδιαιτέρως προσεγμένα παλαιωμένα cocktails του Mario, που συναντάται πίσω από την μπάρα του. Χειροποίητα bitters και σιρόπια, ενισχύουν τις εμπνευσμένες δημιουργίες του. Jazz και funk μουσικές συμπληρώνουν την υπέροχη ατμόσφαιρα.

Warehouse CO2

Το αδερφάκι του πολυαγαπημένου Warehouse στα Εξάρχεια, βρίσκεται μεταξύ Συντάγματος και Πλάκας (Υπερείδου 1) και ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποικιλία σε αφρώδη by the glass και σε μπουκάλι από τον παγκόσμιο αμπελώνα. Στις επιλογές σας αφρώδη και ημι-αφρώδη κρασιά από τον αμπελώνα της Ελλάδας, Prosecco, Moscato d’Asti και Franciacorta από την Ιταλία, Cava από την Ισπανία, σαμπάνιες από τη Γαλλία, αλλά και αφρώδη με λιγότερο αναμενόμενη προέλευση, όπως η Αγγλία και η Τασμανία. Τα «ήσυχα» κρασιά (still wines) παραμένουν στη λίστα και στο Warehouse CO2 αλλά τα βρίσκετε σε πιο ιδιαίτερες εκδοχές, όπως magnum φιάλες, vintage ετικέτες και βραβευμένες χρονιές.

Baba Au Rum

Όποιος θέλει να πει ότι απολαμβάνει το cocktail του σε ένα από τα καλύτερα μπαρ του κόσμου, τότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να επισκεφθεί το Baba Aur Rum στον πεζόδρομο της Κλειτιού στο κέντρο της Αθήνας. Το «παιδί» του Θάνου Προυναρούς, ενός από τους καλύτερους bartender στη μπαρ σκηνή της πόλης, τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στη λίστα των World’s 50 Best Bars, κι αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο για να το προτιμήσει κανείς.

Η μπάρα του εξειδικεύεται στο ρούμι, καθώς διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ρούμι στην Ευρώπη, ενώ τα cocktails που θα απολαύσει κανείς εδώ, σίγουρα δεν θα τα ξαναδοκιμάσει πουθενά αλλού.