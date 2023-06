Αδιαμφισβήτητα, μια από τις πιο θρυλικές σειρές των τελευταίων χρόνων ήταν «Τα Φιλαράκια». Η σειρά που δείχνει την παρέα των 6 φίλων να περνάνε τις ώρες τους μεταξύ δουλειάς, εξόδων και αστείων στιγμών από τη ζωή τους, έχει αφήσει το στίγμα της στις ζωές των θαυμαστών της.

Το τέλος της σειράς ήρθε το 2004, με τις επαναλήψεις των επεισοδίων να συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, πολλοί συνεχίζουν να βλέπουν τη σειρά αδιάκοπα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να εντοπίζουν μικρά «λαθάκια» στο μοντάζ των επεισοδίων.

Ένας θαυμαστής της επιτυχημένης σειράς «Τα Φιλαράκια», με καταπληκτική παρατηρητικότητα, εντόπισε ένα μυστηριώδες μη μέλος του καστ να έχει αντικαταστήσει τη Ρέιτσελ Γκριν (Τζένιφερ Άνιστον) – κάτι που πέρασε απαρατήρητο για πάνω από μια δεκαετία. Στο επεισόδιο 15 της 9ης σεζόν, «The One With the Mugging», η 54χρονη, σήμερα, Άνιστον φαινομενικά αντικαταστάθηκε σε μια σκηνή και οι θαυμαστές δεν είχαν ιδέα.

Το λάθος εντόπισε ένας θαυμαστής που έβλεπε ξανά τη σειρά με πρωταγωνιστές την Άνιστον ως Ρέιτσελ Γκριν, τον Ντέιβιντ Σουίμερ ως Ρος Γκέλερ, την Κόρτνεϊ Κοξ ως Μόνικα Γκέλερ, τον Ματ ΛεΜπλανκ ως Τζόι Τριμπιάνι, τη Λίζα Κούντροου ως Φοίβη Μπάφεϊ και τον Μάθιου Πέρι ως Τσάντλερ Μπινγκ.

Στο επεισόδιο, η Ρέιτσελ τρέχει στο διαμέρισμα της Μόνικα για να πει στον Τζόι ότι πήρε οντισιόν με τον φανταστικό διάσημο ηθοποιό Λέοναρντ Χέιζ (Τζεφ Γκόλντμπλουμ). Αλλά όταν η κάμερα γυρίζει πίσω στον Τζόι, κάποια που δεν είναι η Άνιστον, στέκεται στη θέση της Ρέιτσελ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μια τυχαία ανταλλαγή φτάνει στο τελικό μοντάζ. Στη σεζόν 9, επεισόδιο 4, «The One With the Sharks», η Ρέιτσελ αντικαταστάθηκε και πάλι στη μέση μιας σκηνής.

Περίπου στα 12 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα του επεισοδίου, η Μόνικα και η Ρέιτσελ κάθονται στο τραπέζι στο διαμέρισμα της Μόνικα πριν μπει ο Τζόι και τους συναντήσει, με τη Ρέιτσελ να φοράει κίτρινο μπλουζάκι και σγουρά μαλλιά. Καθώς η κάμερα μετατοπίζεται στη Μόνικα, στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης φαίνεται μια διαφορετική γυναίκα να κάθεται δίπλα της, φορώντας μπλε μπλούζα και ίσια μαλλιά.

Η γυναίκα που καθόταν στο τραπέζι ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε την εμφάνιση της Ρέιτσελ που είχε κάνει λίγα δευτερόλεπτα πριν, αλλά, για άλλη μια φορά, οι θαυμαστές δεν πρόσεξαν ποτέ το λάθος.