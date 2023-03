Με επτά αγαλματίδια, η αντισυμβατική κωμωδία «Τα πάντα όλα» σάρωσε, ακολουθούμενη από την αντιπολεμική ταινία «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» (έλαβε 4).

Ακολουθεί κατάλογος των σημαντικότερων βραβείων που μοιράστηκαν στην 95η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών χθες Κυριακή (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας).

Όσκαρ καλύτερης ταινίας: «Τα πάντα όλα»

Όσκαρ σκηνοθεσίας: Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ («Τα πάντα όλα»)

Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου: Μισέλ Γιο («Τα πάντα όλα»)

Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου: Μπρένταν Φρέιζερ («Η φάλαινα»)

Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου: Τζέιμι Λι Κέρτις («Τα πάντα όλα»)

Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου: Κε Χούι Κουάν («Τα πάντα όλα»)

Όσκαρ ξένης ταινίας: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» (Γερμανία)

Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation: «Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο»

Όσκαρ ντοκιμαντέρ: «Ναβάλνι»

Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου: «Τα πάντα όλα»

Όσκαρ καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου: «Women Talking» (Σάρα Πόλι)

Όσκαρ καλύτερης μουσικής: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Όσκαρ οπτικών εφέ: «Avatar: The Way of Water»

Όσκαρ ήχου: «Top Gun: Maverick»

Όσκαρ καλύτερου μοντάζ: «Τα πάντα όλα»

Όσκαρ σχεδιασμού παραγωγής: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Όσκαρ καλύτερων κοστουμιών: «Black Panther: Wakanda Forever»

Όσκαρ καλύτερου μακιγιάζ: «Η φάλαινα»