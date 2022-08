Οι θαυμαστές του Game of Thrones περίμεναν αγωνιωδώς, από τότε που ανακοινώθηκε ότι σχεδιάζεται να βγει μια νέα σειρά με επίκεντρο την οικογένεια Targaryen. Εκτυλίσσεται περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη σειρά Game of Thrones και επικεντρώνεται κυρίως στην πολιτική μέσα στην οικογένεια Targaryen. Καθώς οι fun της σειράς μάθαιναν περισσότερα για την ιστορία της οικογένειας Targaryen σε όλο το Game of Thrones, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας λιγόστευαν με κάθε σεζόν.

Στην παγκόσμια ανεπίσημη πρεμιέρα του House of the Dragon στις 30 Ιουλίου, στο Λος Άντζελες, παρευρέθηκε το καστ, οι συντελεστές της σειράς, δημοσιογράφοι αλλά και φανατικοί fun προκειμένου να παρακολουθήσουν το 1ο επεισόδιο της σειράς.

Όσοι παρευρέθηκαν δεν είδαν το intro τη σειράς , καθώς το HBO το κρατάει «μυστικό» μέχρι την επίσημη πρεμιέρα της σειράς για το ευρύ κοινό στις 21 Αυγούστου. Πάντως, κρίνοντας από το εμβληματικό intro του GOT, ο Ramin Djawadi θα κάνει πάλι το θαύμα του.

Όπως μεταδίδει lordoftheseries.gr, ένα πρόσωπο στο οποίο όλοι αναφέρθηκαν για την ερμηνεία του στο 1ο επεισόδιο ήταν αυτή του Matt Smith ως Daemon Targaryen, με τις πρώτες κριτικές να αναφέρουν πως ο Smith είναι γεννημένος για αυτό τον ρόλο συγκρίνοντας παράλληλα τον χαρακτήρα του με αυτόν του Jaime Lannister.

Εξαιρετική η σκηνοθεσία της σειράς

Πολλοί σύγκριναν τα εφέ και την σκηνοθεσία της σειράς με το GOT, αναφέροντας ότι το 1ο επεισόδιο είχε εντυπωσιακή σκηνοθεσία, η οποία σε πολλά σημεία ξεπέρασε αυτή του GOT. Το 1ο επεισόδιο καλύπτει αρκετό έδαφος χρονικά και παρόλο που υπήρχαν χρονικά άλματα, το επεισόδιο είχε συνοχή και ο ρυθμός του ήταν αρκετά καλός χωρίς να βιάζονται να καλύψουν τα γεγονότα, ανέφεραν.

Επιπλέον, όπως ήδη έχουν αναφέρει πολλοί από τους παρευρισκόμενους, χωρίς ωστόσο να κάνουν spoilers, το επεισόδιο ήταν γεμάτο με δυνατές σκηνές που θα μας κάνουν να τσιρίξουμε, να κλάψουμε αλλά και να συγκινηθούμε. Επίσης, οι διάλογοι ήταν ένα από τα δυνατά σημεία του επεισοδίου.