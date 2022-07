Στο Steelpan, γνωστό και ως Steel-Drum, είναι αφιερωμένο το σημερινό (26/7) doodle της Google, που προσφέρει ήχους και… αέρα Καραϊβικής αυτό το καλοκαίρι θέλοντας να αναδείξει τη σημασία του μουσικού οργάνου στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Πρόκειται για ένα μοναδικό μελωδικό κρουστό όργανο, κατασκευασμένο από χρησιμοποιημένα βαρέλια πετρελαίου ή κάδους απορριμάτων. Δημιουργήθηκε στις φτωχογειτονιές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο στην Καραϊβική στα μέσα του 20ου αιώνα.

Στη δεκαετία του 1880 οι τοπικές αρχές ως απάντηση σε εξεγέρσεις απαγόρευσαν τα αφρικανικά κρουστά. Αυτά αντικαταστάθηκαν από ξύλα bamboo τα οποία χτυπούσαν μεταξύ τους προκειμένου να παράξουν ήχους, αλλά κι αυτά μετά από λίγο καιρό δεν επιτρέπονταν από τους υπεύθυνους του νησιού.

Περί τη δεκαετία του 1930 στη γειτονιά του Λάβεντβιλ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο εμφανίστηκαν οι πρώτες ορχήστρες που χρησιμοποιούσαν για κρουστά τηγάνια, κατσαρόλες, τα καπάκια από τους κάδους απορριμάτων και βαρέλια πετρελαίου. Από το 1941 και την εγκατάσταση ναυτικών από τις ΗΠΑ στο νησί της Καραϊβικής, οι pannists, όπως λέγονται όσοι παίζουν το κρουστό όργανο, άρχισαν να γίνονται διάσημοι και σταδιακά να μην συνδέονται αποκλειστικά με την παρανομία και τη βίαιη συμπεριφορά. Εκείνη την εποχή, δε, θεωρούταν απαράδεκτο στην τοπική κοινωνία η ενασχόληση των γυναικών με το συγκεκριμένο κρουστό όργανο και τη… μουσική του δρόμου.

Πλέον, το Steelpan και οι μελωδίες του έχουν… ντύσει μουσικά τεράστιες μουσικές επιτυχίες και η επιρροή του στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία είναι δεδομένη – τόσο στις μορφές της urban μουσικής όπως είναι η hip hop και η rap μουσική, αλλά ακόμη και στην pop και στη rock. Το Steelpan έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχίες του ράπερ 50 Cent (P.I.M.P.), του ραπ συγκροτήματος Clipse (I’m Not You), της συνεργασίας των ποπ καλλιτεχνών Νικ Τζόνας και Tove Lo (Close), της ποπ σταρ Σελίνα Γκόμεζ (Me & The Rhythm) και του ροκ σταρ Τόμπι Κιθ (Rum Is The Reason).