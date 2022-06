Μέσα στο 2022 αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες η νέα αυτοβιογραφική ταινία για την Μέριλιν Μονρόε με τίτλο «Blonde». Ο Adrien Brondy, ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον σύζυγό της Άρθουρ Μίλερ, προέβλεψε σε συνέντευξή του στο Deadline ότι «θα υπάρξει κάποια διαμάχη» με την ταινία.

Η ταινία βγαίνει την ίδια χρονιά με τα κινηματογραφικά έργα για τις ζωές των Έλβις Πρίσλεϊ, Γουίτνεϊ Χιούστον, «του πατέρα της ατομικής βόμβας» Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και των δύο δημοσιογράφων των New York Times των οποίων η έρευνα για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν πυροδότησε το κίνημα #MeToo.

«Είναι μια απαιτητική ταινία» είπε ο σκηνοθέτης Άντριου Ντόμινικ στη Screen Daily τον περασμένο Φεβρουάριο. «Αν δεν αρέσει στο κοινό, αυτό είναι το πρόβλημα του κοινού. Δεν διεκδικεί δημόσια αξιώματα».

Στο ρόλο της Μέριλιν η Άνα ντε Άρμας. Ο Μπρόντι αυτό το διάσημα πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του HBO «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty», στην οποία υποδύεται τον πρώην προπονητή της ομάδας του NBA, Λος Άντζελες Λέικερς, Πατ Ράιλι.

Ο Brondy αναφέρθηκε στους κυριότερους σταθμούς της καριέρας του και στο ότι έγινε το νεότερο άτομο που κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών για την ταινία «The Pianist» του 2002.

Στη συνέντευξή του στο Deadline ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι έβλεπε «με δέος» τους συνυποψηφίους του, μεταξύ άλλων, τους Τζακ Νίκολσον και Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην τελετή απονομής των Όσκαρ εκείνη τη χρονιά.

«Εργάστηκα πολύ σκληρά, αλλά ήμουν πραγματικά ο κανένας και δεν είχα κερδίσει βραβεία προηγουμένως σε καμία κατηγορία. Δεν ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί» ανέφερε.