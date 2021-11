Μπορεί να έχουν περάσει εννιά χρόνια από το θάνατό της, αλλά η Γουίτνεϊ Χιούστον είναι μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Αυτό σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις που ανεβάζουν στη σκηνή το ολόγραμμά της, μετατρέπουν το σόου «An Evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert» σ’ ένα απ’ τα μεγαλύτερα θεάματα που προσφέρει αυτή την εποχή το Λας Βέγκας. Φυσικά, οι πρώτες παραστάσεις έχουν ξεπουλήσει.

Το σόου έκανε πρεμιέρα την περασμένη Κυριακή (14/11) στο Harrah’s παρουσία συγγενών της Γουίτνεϊ Χιούστον. Αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους θεατές άκουσαν τραγούδια της αξέχαστης τραγουδίστριας που βραβεύτηκε με οκτώ Grammy’s. Μάλιστα, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του σόου είναι πως ακούγονται και ακυκλοφόρητα τραγούδια της καλλιτέχνιδας που αν μη τι άλλο δίνουν ένα διαφορετικό ενδιαφέρον στην όλη παράσταση.

Την υπέροχη φωνή της Γουίτνεϊ Χιούστον συνοδεύει μια ορχήστρα που παίζει ζωντανά και αποτελείται από κορυφαίους μουσικούς. Υπάρχει επίσης, χορωδία και χορευτές. Το σόου είναι μια προσπάθεια να μείνε ζωντανή η μνήμη της, αλλά και η κληρονομιά που άφησε στο παγκόσμιο τραγούδι με κορυφαίες επιτυχίες που παραμένουν διάσημες ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με το περιοδικό «Rolling Stone», η Γουίτνεϊ Χιούστον είναι μια από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Μέχρι τώρα, δε, τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλες τις μορφές τους.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από τα 49 δολάρια. Ακούγονται όλες σχεδόν οι μεγάλες επιτυχίες της, όπως τα «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)», «I Will Always Love You», «The Greatest Love of All Time» και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια από την τεράστια καριέρα της που διήρκεσε από το 1977 ως το 2012. Ως τώρα έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις μέχρι και την 1η Μαΐου.