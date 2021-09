Τον αριθμό των δράκων που θα δούμε στο «House of the Dragon», το πολυαναμενόμενο Prequel του Game of Thrones που θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2022, αποκάλυψε ο George R.R. Martin σε πρόσφατη δήλωσή του.

Η σειρά που θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2022 εμπνέεται από την νουβέλα του George R.R. Martin «Fire & Blood» και ακολουθεί την άνοδο των Targaryen.



Σύμφωνα με το lordoftheseries.gr, στο Game of Thrones οι δράκοι είχαν εξαφανιστεί για 150 χρόνια πριν την γέννηση των Drogon, Rhaegal, και Viserion στο φινάλε της 1ης σεζόν. Ωστόσο το House of the Dragon εξελίσσεται πολλά χρόνια πριν την σειρά που ξέρουμε και αγαπήσαμε που σημαίνει πως οι Fans θα έχουν την ευκαιρία να δουν αρκετούς δράκους στις οθόνες τους. Πρόσφατα σε δήλωση του ο George R.R. Martin επιβεβαίωσε πως θα δούμε 17 δράκους στην σειρά.

«Πάντα πίστευα πως αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, και μου αρέσει, οπότε ανυπομονώ να την δω να ζωντανεύει. Και φυσικά ανυπομονώ για τους δράκους. Προφανώς και αγαπώ τους δράκους, είχαμε τρεις από αυτούς στο Game of Thrones και τώρα έχουμε 17. Και όλοι θα έχουν την δική τους προσωπικότητα, θα είναι εύκολο να τους αναγνωρίσεις όταν τους βλέπεις με τα χρώματα τους και όλα αυτά. Γιατί οι δράκοι έχουν προσωπικότητες στα βιβλία και θα είναι υπέροχο να το δούμε αυτό να ζωντανεύει. Και τους καβαλάρηδες, όλα αυτά είναι υπέροχα».

Ο Martin φαίνεται ενθουσιασμένος με όσα πρόκειται να δούμε και σίγουρα το ότι θα δούμε 17 δράκους στην σειρά είναι κάτι που δημιουργεί αρκετό ενθουσιασμό από μόνο του. Το House of the Dragon δεν έχει ακόμα επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας αναμένεται όμως μέσα στο 2022 από το HBO.