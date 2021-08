Το Netflix κάνει την έκπληξη και μας ταξιδεύει στον κόσμο των anime και της μαγείας! Βασισμένη στο σύμπαν του The Witcher, η prequel ταινία The Witcher: Nightmare of the Wolf/Ο Γητευτής: Ο Εφιάλτης του Λύκου (με διάρκεια 1 ώρα και 23 λεπτά) έρχεται σαν ένα ορεκτικό πριν το κυρίως πιάτο που θα μας σερβιριστεί στις 17 Δεκεμβρίου με τη 2η σεζον της μητρικής τηλεοπτικής σειράς.

Η ταινία, όπως μας ενημερώνει το lordoftheseries.gr εξιστορεί την ιστορία του μέντορα του Geralt, Vesemir (Theo James), τον οποίο θα γνωρίσουμε στη 2η σεζόν του The Wicher, και μας ταξιδεύει σταδιακά από τα παιδικά στα ενήλικα του χρόνια. Ο Vesemir, ένας υπερφίαλος και φιλοχρήματος Witcher, δεν μοιάζει σχεδόν σε τίποτα με τον Geralt, παρά μόνο στις εξαιρετικές πολεμικές τους δεξιότητες.

Σε έναν κόσμο γεμάτο μίσος και ρατσισμό προς τους Witchers, ο Vesemir μεγαλώνει δίπλα στον σκληρό μέντορα του, Deglan (Graham McTavish), που πάντα είναι η φωνή της λογικής για τον ίδιο, με το δικό του μοναδικό τρόπο. Η ζωή του Vesemir είναι απλή: σκοτώνει κάθε λογής τέρας, την ώρα που το “κουστούμι” του μέντορα των νεότερων Witchers στο κάστρο τους, το Kaer Morhen (θα το δούμε επίσης στη 2η σεζόν), δεν του πάει με τίποτα! Γι’ αυτό άλλωστε προτιμάει την καλοπέραση.

Από την άλλη πλευρά, η μάγισσα Tetra (Lara Pulver) θα πρωτοστατήσει στον αγώνα κατά των Witchers, ο οποίος θα λάβει φονικές διαστάσεις και θα φέρει τον Vesemir αντιμέτωπο με τον εαυτό του και την αγάπη της ζωής του. Ό’τι και να γίνει στο τέλος, ο Vesemir θα αντιληφθεί πως οι Witchers πρέπει να συνεχίζουν να πολεμάνε τα τέρατα, σε μία κοινωνία γεμάτη από αυτά.