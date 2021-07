Οι ηγέτες της Heavy Metal σκηνής, Iron Maiden είναι και πάλι εδώ! Όχι, βέβαια ότι έφυγαν και ποτέ (και αυτό οι Έλληνες οπαδοί τους το… έζησαν από κοντά) αλλά δισκογραφικά τουλάχιστον είχαν να δώσουν κάτι καινούργιο τα τελευταία έξι χρόνια.

Η περίοδος της αναμονής, λοιπόν, τελείωσε πριν από λίγες ώρες όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το Writing On The Wall που είναι το νέο τους τραγούδι.

Το τραγούδι έχει γραφτεί από τους Andrian Smith και Bruce Dickinson, ενώ την παραγωγή έχει κάνει ο Kevin Shilrley με τη συνδρομή του Steve Harris.

Συνοδεύεται, μάλιστα, από εντυπωσιακό βίντεο με κινούμενα σχέδια με τον Eddie, εννοείται, σε πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ την ιστορία εμπνεύστηκε ο Bruce Dickinson. Από τις οθόνες μας περνάνε Eddie του παρελθόντος, όπως αυτός από το Book of Souls και το Somewhere In Time μέχρι που εμφανίζεται ο νέος Eddie με εμφάνιση Σαμουράι!

Το Writing On The Wall για πολλούς είναι ο προάγγελος του άλμπουμ που… έρχεται σύντομα αλλά πιθανότατα και μιας ακόμα μεγάλης περιοδείας (κορονοϊού επιτρέποντος) του συγκροτήματος που πιθανότατα θα έχει και μια στάση στην Ελλάδα.