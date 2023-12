Τα δέντρα στη ζωγραφική έχουν μία ξεχωριστή θέση. Από παιδιά κιόλας στα πρώτα σχέδια που κάνουμε, όταν πιάνουμε μια κόλλα χαρτί, υπάρχουν δέντρα. Αλλά και οι καλλιτέχνες τους δείχνουν αδυναμία…

Ο Αναστάσης Ιωάννου παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεσή του στη Roma Gallery από την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, με τίτλο «Can’t See the Trees for the Forest». Σε αυτήν o ζωγράφος παρουσιάζει μια νέα ενότητα έργων, που επαναπροσδιορίζουν και επανανοηματοδοτούν το θέμα που τον απασχολεί, ενώ ο ίδιος επιστρέφει με πίστη σε αυτό, για να αποκαλύψει τις αμέτρητες διαστάσεις του.

Οι συνθέσεις του, εκ πρώτης όψεως ζωγραφικά τοπία στα οποία επιβάλλονται φόρμες που παραπέμπουν σε ένα ή περισσότερα, φανερά ή και κρυμμένα δέντρα, συμπληρώνουν η μία την άλλη, διατρέχουν τους καμβάδες σε μια διαρκή ροή, που άλλοτε πυκνώνει και άλλοτε αραιώνει, διατηρώντας, ωστόσο, σταθερή την ορμή της.

Έργα που θα μας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, θα μας ξυπνήσουν γλυκές θύμησες και θα μας φέρουν εικόνες που ενδεχομένως και να είχαμε λησμονήσει στο πέρασμα των χρόνων. Θα γυρίσουμε σε εκείνη την πρώτη φορά που ως παιδιά βρεθήκαμε μπροστά σε μια κόλλα χαρτί και ξεκινήσαμε ακριβώς από εκεί: ένα δέντρο, στη μέση, δύο δέντρα που συμμετρικά πλαισιώνουν το θέμα, δύο-τέσσερα-έξι δέντρα που περιγράφουν το βάθος ενός σκηνικού.

Στη δουλειά του Αναστάση Ιωάννου όσο κανείς επιμένει στην παρατήρηση της, όσο μαζί και ο ίδιος ο καλλιτέχνης επιμένει να παρατηρεί και να ιχνηλατεί τις μεταμορφώσεις του ζωγραφικού του πεδίου, τόσο βλέπουμε τις φόρμες που αναπτύσσονται οργανικά σαν φυσικά αντικείμενα να μετασχηματίζονται τελικά σε πληγές, σε οπές αρκετά ελαστικές, ώστε να μπορούμε μέσα από αυτές να διακρίνουμε νέους χώρους.

Εκεί, ο καλλιτέχνης – που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη θεωρητική φυσική με μια έρευνα στην κβαντική θεωρία πεδίου, παρακολουθεί τις λάμψεις, τις αναταράξεις που προκαλούν οι πιο ανεπαίσθητες κινήσεις, τα πιο κρυφά συμβάντα. Με την αρχή της αβεβαιότητας, η κβαντομηχανική επισήμανε ότι ακόμα και αν γνωρίζουμε όλες τις μεταβλητές, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πλήρως την εξέλιξη ενός φαινομένου. Εξίσου απρόβλεπτα, μπορεί να συμπεριφερθεί η ύλη: ως σώμα, ως κύμα, ως άνοιγμα, ως δέντρο.

Το «Can’t See the Trees for the Forest» είναι κάτι παραπάνω από μια έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια μεταφυσική και ψυχική σύνδεση με τη φύση μέσω των έργων του Αναστάση Ιωάννου, καθώς τα δικά του δέντρα είναι αποκυήματα της φαντασίας του και της ψυχολογίας του σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Πληροφορίες

Επιμέλεια έκθεσης: Χριστίνα Πετκοπούλου

Επικοινωνία έκθεσης: Αναστασία Σπυροπούλου

Εγκαίνια: Πέμπτη, 21.12.2023, 19:00

Διάρκεια: 21.12.2023 – 16.01.2024

Ελεύθερη είσοδος

Roma Gallery

Ρώμα 5, Αθήνα