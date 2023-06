Σε ηλικία 89 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός ηθοποιός, Alan Arkin. Είχε κερδίσει το βραβείο Οσκαρ για την ταινία Little Miss Sunshine το 2007

ΉΤΑΝ γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες όπως οι: Έρχονται οι Ρώσοι (The Russians Are Coming, the Russians Are Coming, 1966), Περίμενε Μέχρι Να Νυχτώσει (Wait Until Dark, 1967), Ο Πόνος της Σιωπής (The Heart is a Lonely Hunter, 1968), Κατς 22 (Catch-22, 1970), Οι Συμπέθεροι (The In-Laws, 1979), Ο Ψαλιδοχέρης (Edward Scissorhands, 1990), Οικόπεδα με Θέα (Glengarry Glen Ross, 1992), Γκάττακα (Gattaca, 1997), Μάρλεϊ, ενας Μεγάλος Μπελάς (Marley & Me, 2008) και Little Miss Sunshine, για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Άλαν Αρκιν έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο θέατρο με μια επιτυχία εκτός Μπρόντγουεϊ με τίτλο Ε; (1966), στην οποία εμφανίστηκε, νεαρός τότε, ο ηθοποιός Ντάστιν Χόφμαν.

Ήταν ο πατέρας των επίσης ηθοποιών Άνταμ Άρκιν, Άντονι Άρκιν και Μάθιου Άρκιν.

«Ο πατέρας μας ήταν ένα σπουδαίο ταλέντο, ένας καλλιτέχνης. Ένας αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς και προππάπους, που λατρευόταν. Θα μας λείψει βαθύτατα», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του, σύμφωνα με το ΤΜΖ.