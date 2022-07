Σε ατύχημα οφείλεται ο θάνατος της Ιβάνα Τραμπ, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση. Όπως φαίνεται, η πρώτη σύζυγος του πρώην προεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έπεσε στις σκάλες για άγνωστους προς το παρόν λόγους.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η πτώτη προκάλεσε «μοιραία χτυπήματα», με αποτέλεσμα η Ιβάνα να καταλήξει καθώς ήταν μόνη στο σπίτι και δεν υπήρχε κάποιος να τις προσφέρει βοήθεια.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε την Πέμπτη νεκρή σπίτι της, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δέχτηκαν κλήση για περιστατικό ανακοπής καρδιάς, στο διαμέρισμα της Ιβάνα στο Μανχάταν.Και αυτό γιατί αρχικά δεν φαινόταν να έχει κάποια εξωτερικά τραύματα που να προδίδουν μια διαφορετική αιτία θανάτου.

Από τον γάμο με τον Ντόναλντ στα toy boys

Η γεννημένη στην Τσεχία επιχειρηματίας παντρεύτηκε για πρώτη φορά με τον με τον Αυστραλό Alfred Winklmayr, για τη σχέση των οποίων δεν έχουν γίνει και πολλά γνωστά. Το ζευγάρι χώρισε το 1973, χωρίς να έχει αποκτήσει παιδιά.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1977, θα παντρευόταν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας γάμος που θα μείνει στην ιστορία για τα αμέτρητα πρωτοσέλιδα των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων. Οι δυο τους απέκτησαν τρία παιδιά -τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, την Ιβάνκα και τον Έρικ.

Αφού η σχέση τους κατέρρευσε, η Ιβάνα στη συνέχεια προχώρησε σε μια σειρά γάμων και συντρόφων, οι οποίοι -κατά σύμπτωση- ήταν όλοι κοσμικοί Ιταλοί που ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο.

Από το 1995 έως το 1997, ήταν παντρεμένη με τον Ιταλό επιχειρηματία Riccardo Mazzucchelli, ο οποίος άρχισε να την φλερτάρει το 1991 μετά τον πολύκροτο χωρισμό της από τον Τραμπ. Αρχικά της έκανε πρόταση γάμου με ένα διαμάντι 10 καρατίων, σύμφωνα με το περιοδικό People και όσα αναφέρει η New York Post, αλλά εκείνη αρνήθηκε και του είπε, τελικά, το πολυπόθητο «ναι» τρία χρόνια αργότερα, όταν της πρόσφερε ένα ζαφείρι από τη Βιρμανία.

Αλλά μόλις 20 μήνες μετά το γάμο τους, το πεισματάρικο ζευγάρι φέρεται να χώρισε επειδή διαφώνησαν για επαγγελματικούς λόγους. Όπως και με τον πολύκροτο γάμο της με τον Τραμπ, και αυτό το δραματικό διαζύγιό της παίχτηκε στα ταμπλόιντς με έναν ασταμάτητο πόλεμο λέξεων.

Το 1997 η Ιβάνα άρχισε να βγαίνει με τον Ιταλό αριστοκράτη Roffredo Gaetani d’Aragona με το ζευγάρι να κάνει κοινωνικές εμφανίσεις σε κοσμικά πάρτι γύρω από τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τους New York Times, το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Μόντε Κάρλο. Σε αντίθεση με τον τρίτο σύζυγό της, η Τραμπ είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον Γκετάνι. «Ο Roffredo, νομίζω ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός τύπος», δήλωσε στην εφημερίδα.

Λάτρης των αγώνων -ήταν πρόεδρος της Ferrari of Long Island- φέρεται να προκάλεσε κάποτε τον Μίκι Ρουρκ σε αγώνα, ο Gaetani d’Aragona αγόρασε στην Ιβάνα μια κόκκινη Ferrari για τα γενέθλιά της, ενώ το ζευγάρι παρέμεινε μαζί μέχρι το θάνατο του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2005.

Όταν ήρθε η ώρα για την «αντικατάσταση» του εκλιπόντος, η Ιβάνα αναζήτησε έναν πολύ νεότερο εραστή. Τελικά παντρεύτηκε με το «toy boy» Rossano Rubicondi, έναν Ιταλό ηθοποιό 23 χρόνια νεότερό της, σε μια πολυτελή εκδήλωση στο Mar-a-Lago το 2008. Αν και ο γάμος τους είχε τελειώσει το 2009, οι δυο τους διατήρησαν μια on and off σχέση για περίπου μια δεκαετία και μάλιστα διαγωνίστηκαν μαζί στην ιταλική εκδοχή του «Dancing With the Stars» το 2018.

Κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων του γάμου τους, η Ιβάνα Τραμπ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της αυτοκρατορίας του Ντόναλντ Τραμπ και αποτέλεσε το μισό του κατεξοχήν ζεύγους εξουσίας της δεκαετίας του 1980.

Όμως κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής του το ζευγάρι αποτελούσε αγαπημένο θέμα για τα ταμπλόιντ της εποχής, ενώ πρωταγωνιστούσε και στην κοσμική σκηνή της Νέας Υόρκης μέχρι το πολύκροτο διαζύγιό τους το 1992.

Η Ιβάνα ήταν πολύ καλή σκιέρ και μοντέλο και είχε, επίσης, πολλούς ρόλους στις επιχειρήσεις της οικογένειας Τραμπ μετά τον γάμο της με τον πρώην πλέον πρόεδρο. Το ζευγάρι εκτός από σύζυγοι αναδείχθηκε σιγά σιγά και σε επιτυχημένο επιχειρηματικό δίδυμο. Η ίδια, μάλιστα, κατείχε πολλές θέσεις στον Οργανισμό Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του εμβληματικού ξενοδοχείου Plaza στο Μανχάταν. Ενώ ο Τραμπ έχτιζε την αυτοκρατορία του στο Μανχάταν, η σύζυγός του εργαζόταν παράλληλα, καθοδηγώντας τις εσωτερικές διαμορφώσεις σε μερικά από τα πιο εμβληματικά κτίρια του Τραμπ.

Εργάστηκε μαζί με τον σύζυγό της στην ανάπτυξη του χαρακτηριστικού κτιρίου του -Trump Tower- στην Πέμπτη Λεωφόρο στο Μανχάταν, καθώς και σε άλλα projects, όπως το Trump Taj Mahal Casino Resort στο Atlantic City του New Jersey, σύμφωνα με το The Cut. Το 1985, έγινε διευθύνουσα σύμβουλος του καζίνο Castle του Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι και διαχειρίστηκε το ξενοδοχείο Plaza αφού το αγόρασε το 1988.

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 1988, η ίδια περιέγραψε τον εαυτό της ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αποφασισμένη να αποδείξει το ρόλο της στην επιχείρηση του συζύγου της. «Ο Ντόναλντ με αποκαλεί δίδυμό του ως γυναίκα», είπε τότε στο δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τον βιογράφο του Ντόναλντ Τραμπ Γουέιν Μπάρετ, ένα παράδειγμα της αφοσίωσής της στον ρόλο της στην επιχείρηση Τραμπ ήταν όταν πήγε σε ένα ιταλικό λατομείο για να διαλέξει το ροζ-μπεζ μάρμαρο Breccia Perniche που κοσμεί τα δάπεδα και τους τοίχους του Trump Tower. Οι δυο τους χώρισαν το 1992, αλλά εκείνη κράτησε το επώνυμο του πρώην συζύγου της.

Μετά το διαζύγιό της με τον Τραμπ -αφορμή στάθηκε η εξωσυζυγική του σχέση με την Marla Maples- η Ιβάνα έκανε μια guest εμφάνιση στην επιτυχημένη ταινία του 1996 «The First Wives Club», με μια γλαφυρή αναφορά στο διαζύγιό της με τον Τραμπ. Συμβουλεύοντας τις ηθοποιούς Γκόλντι Χόουν, Νταϊάν Κίτον και Μπέτι Μίντλερ σε μια βασική σκηνή «Κυρίες μου, πρέπει να είστε δυνατές και ανεξάρτητες», η χαρακτηριστική ατάκα της που έμεινε στην ιστορία δεν ήταν άλλη από το «Και να θυμάστε, μην θυμώνετε -πάρτε τα πάντα»!

Ο Ντόναλντ δεν ενθουσιάστηκε και πολύ με τον guest ρόλο της πρώην συζύγου του, λέγοντας αργότερα στον παρουσιαστή Χάουαρντ Στερν ότι ήταν «εκτός ελέγχου» που συμμετείχε στην ταινία του 1996. Ισχυρίστηκε δε ότι, στην πραγματικότητα εκείνη πήρε τα πάντα όταν χώρισαν!