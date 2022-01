Στην Κροατία θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου έχει προσκληθεί από τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν (Gordan Grlić Radman), προκειμένου να συμμετάσχει σε συνέδριο για το «Μέλλον της Ευρώπης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο της Πούλα.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε πάνελ με θέμα συζήτησης «Setting the Stage for Tomorrow – Global And Regional Engagement of the European Union-Security and Defense Aspects». Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, θα ξεκινήσει και το διμερές σκέλος του προγράμματος της επισκέψεως.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Κροατίας θα πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες, γεύμα εργασίας και κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Οι συζητήσεις θα έχουν ως αντικείμενο διμερή θέματα και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.