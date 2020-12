Κορίτσι 7 ετών πήγαινε για δώρα με τη μαμά της όταν δέχτηκε θανάσιμη σφαίρα στο κεφάλι

Η 7χρονη Kennedy Maxie έφυγε τελικά από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη μέσα στο νοσοκομείο.

Η μικρή είχε δεχτεί αδέσποτη σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της όταν είχε πάει με τη μαμά της για τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα ψώνια.

Η Maxie πέρασε 5 μέρες στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κατέληξε εξαιτίας της σοβαρότητας του τραύματός της.

Η οικογενειακή τραγωδία στην Ατλάντα των ΗΠΑ σημειώθηκε τη Δευτέρα, με τη μικρή να δέχεται τη σφαίρα στο κεφάλι την ώρα που ήταν στο αυτοκίνητο με τη μαμά και τη θεία της.

Girl, 7, dies days after being shot in the back of the head while Christmas shopping with her family https://t.co/uOT4ssNcU9

— Daily Mail US (@DailyMail) December 29, 2020